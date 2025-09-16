Спустя восемь лет раннего доступа Escape from Tarkov обзавелась страничкой в Steam - релиз запланирован на 15 ноября

После долгих лет ожидания Escape from Tarkov наконец-то появится в Steam. Разработчик Battlestate Games подтвердил, что хардкорный шутер на выживание и извлечение выйдет в версии 1.0 15 ноября 2025 года, предоставив альтернативу своему собственному лаунчеру.

Игра дебютировала в июле 2017 года и почти восемь лет находилась в раннем доступе, предлагая игрокам уникальный опыт экстракшн-шутера: каждый рейд — это напряжённая борьба за выживание. В Escape from Tarkov пользователи сражаются с бойцами ЧВК и Дикими, используют тактическое преимущество и собирают ценный лут, а любая ошибка может стоить жизни.

Страница игры в Steam появилась толькко что: игроки могут добавить проект в список желаний и следить за обновлениями. Релиз версии 1.0 знаменует важный этап в истории шутера, открывая его для ещё более широкой аудитории и упрощая доступ новым игрокам.

Для фанатов и новичков это шанс испытать классический хардкорный геймплей Escape from Tarkov без необходимости использовать отдельный лаунчер, сохранив весь драматизм и реализм рейдов, которые сделали игру культовой.