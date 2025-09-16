Спустя восемь лет раннего доступа Escape from Tarkov обзавелась страничкой в Steam - релиз запланирован на 15 ноября

После долгих лет ожидания Escape from Tarkov наконец-то появится в Steam. Разработчик Battlestate Games подтвердил, что хардкорный шутер на выживание и извлечение выйдет в версии 1.0 15 ноября 2025 года, предоставив альтернативу своему собственному лаунчеру.
Игра дебютировала в июле 2017 года и почти восемь лет находилась в раннем доступе, предлагая игрокам уникальный опыт экстракшн-шутера: каждый рейд — это напряжённая борьба за выживание. В Escape from Tarkov пользователи сражаются с бойцами ЧВК и Дикими, используют тактическое преимущество и собирают ценный лут, а любая ошибка может стоить жизни.
Страница игры в Steam появилась толькко что: игроки могут добавить проект в список желаний и следить за обновлениями. Релиз версии 1.0 знаменует важный этап в истории шутера, открывая его для ещё более широкой аудитории и упрощая доступ новым игрокам.
Для фанатов и новичков это шанс испытать классический хардкорный геймплей Escape from Tarkov без необходимости использовать отдельный лаунчер, сохранив весь драматизм и реализм рейдов, которые сделали игру культовой.
Да мы эту лажу про релиз слышим уже лет сто. В самой игре уже кроме читеров уже никого и не осталось, кому нафиг нужен будет этот огрызок кода на релизе трудно даже представить.
Уже нет там читеров давно.
Да, услуги сопровождения купить или просто попросить сопроводить - можно, но читаков как таковых нет.
Буянов, перелогинься.
Лучшая игра в своём жанре.
"Российский игропром уже не просто встал с колен, он е...т"
Реальная или скам как было уже :D решил уже пойти на это буяныч, потому что игра умерла почти, а этот хардкорный вайп еще больше убил игру. Ну деньги надо, а то буяныч расстраивается. А это еще ценника нет, что-то такое чувство, что игра будет продаваться как самое дорогое издание.
будет цена с наценкой комиссии габена
Буяныч ещё 1 апреля заявил, что выйдет в Steam. И сдержал слово.
В Steam написано, что "Требуется дополнительная регистрация: Battlestate Account (можно связать с аккаунтом Steam)" Значит не скам.
А как же VK Play и Epic Games Store?
Забавно другое. Посмотрите, какие системные требования были всего 4 года назад и какие указаны теперь. При чем там же в 2021г разработчики сообщали: "к релизу эти требования могут поменяться, но скорей всего незначительно."
https://www.escapefromtarkov.com/support/knowledge/68
Легким незначительным движением руки видеокарта с 2Гб видеопамяти превратилась в 12Гб. Кол-во рекомендуемой оперативки увеличилось в четыре раза.
И мы (сообщество, тарковчане) с 2021г уже давно компы поменяли.
32гб
5700x3d
rx6800
NVME pci-e 4x4
Нормально работает тарков. 100FPS в среднем.
Будь сингпплеерной в открытом мире цены бы не было. А онлайн дрочево нах не надо
Там есть офлайн, тот же синг. Ну не очень открытый мир, ну можно между зон переходить. Ну синг отдельно вроде как покупать надо. :D
Пельмень хочет нам игру второй раз продать, но не получится.
Не нам, а вам. Мы и в первый раз этот кал не стали покупать, не идиоты же.
В пве играл с большим удовольствием, кто идиот это ещё подумать надо.
Такую игру не грех и второй раз купить.
Но так то покупать не придется. К сожалению. Аккаунты будут работать
Я в ах...ре от некоторых коментаторов, обгадил игру, но "я ее не покупал")) когдая я ее купил а это было года2-3 назад, там реально читаков было просто куча, поэтому я особо не вникал в игру, то есть старался больше воевать с дикими, налутаться и на выход самым коротким путем. в последний раз играл примерно пол года назад, бросил только из за того что был вайп и узнал что будет релиз, и вот именно последняя моя прокачка, была в удовольствие, читаков реально стало намного меньше, я даже умудрялся до 4 чвк убивать за бой и высокоуровневых 50-60 при моих 27 (да для меня это рекорд ). я больше старался выполнять задания. поэтому кто до сих пор ее поносят, вы если и играли либо очень давно, либо в пиратку с ботами, где и багов намного больше. единственное что огорчает, что те кто покупал в свое время полную версию, стала далеко не максимальная, еще и арену отобрали, хотя она сначала входила в полный комплект, а теперь еще и в стиме надо дополнительно докупать, что бы привязать к стиму, но как показывает практика, подожем, думаю потом можно будет прицепить даром, сейчас просто хотят срубить бабло, ну и вальве надо отстегнуть за место