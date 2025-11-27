Steam-версия Escape from Tarkov разошлась почти 800 тысячами копий за первые 10 дней

Свежий отчёт VG Insights показывает, что выход Escape from Tarkov в Steam оказался крайне заметным — по данным аналитиков, к 24 ноября в сервисе было продано 796 тысяч копий хардкорного шутера. Это первый раз, когда игра стала доступна на крупнейшей PC-площадке, и интерес к релизу оказался высоким несмотря на технические проблемы.

По объёму продаж лидирует Россия, обеспечившая около 19% всех покупок в Steam. Далее следуют Китай (16%), Турция (11%), США (10%) и Япония (5%). Общая выручка игры в Steam, по подсчётам аналитиков, уже достигла $28,9 млн.

Статистика при этом охватывает только Steam — сколько копий было продано через официальный сайт Battlestate Games, аналитики не знают.

Релиз Tarkov в Steam состоялся 15 ноября 2025 года и стал завершением восьмилетнего периода бета-тестирования. Однако старт оказался неровным: многочисленные технические проблемы и падение производительности привели к тому, что игра получила лишь 39% положительных отзывов.

Несмотря на сложный запуск, Escape from Tarkov сумела привлечь огромную аудиторию — теперь разработчикам предстоит исправлять ошибки и удерживать интерес игроков на фоне растущей конкуренции в жанре extraction-шутеров.