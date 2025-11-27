Steam-версия Escape from Tarkov разошлась почти 800 тысячами копий за первые 10 дней

Свежий отчёт VG Insights показывает, что выход Escape from Tarkov в Steam оказался крайне заметным — по данным аналитиков, к 24 ноября в сервисе было продано 796 тысяч копий хардкорного шутера. Это первый раз, когда игра стала доступна на крупнейшей PC-площадке, и интерес к релизу оказался высоким несмотря на технические проблемы.
По объёму продаж лидирует Россия, обеспечившая около 19% всех покупок в Steam. Далее следуют Китай (16%), Турция (11%), США (10%) и Япония (5%). Общая выручка игры в Steam, по подсчётам аналитиков, уже достигла $28,9 млн.
Статистика при этом охватывает только Steam — сколько копий было продано через официальный сайт Battlestate Games, аналитики не знают.
Релиз Tarkov в Steam состоялся 15 ноября 2025 года и стал завершением восьмилетнего периода бета-тестирования. Однако старт оказался неровным: многочисленные технические проблемы и падение производительности привели к тому, что игра получила лишь 39% положительных отзывов.
Несмотря на сложный запуск, Escape from Tarkov сумела привлечь огромную аудиторию — теперь разработчикам предстоит исправлять ошибки и удерживать интерес игроков на фоне растущей конкуренции в жанре extraction-шутеров.
Буянов и его пельмешки
и онлайн 30к)))))))
Основной онлайн в Лаунчере, все кто хотел уже давным давно купил и играет, так что 30к для Стима это хороший показатель.
Не забываем:
- Игра доступна в другом лаунчере, других платформах или через геймпас - считаем онлайн в стиме плохим показателем и провалом.
- Если игра является Тарковом, то при таких же параметрах считаем это хорошим показателем.
так указано же, 800к продаж))) тип купили просто так и играют через лаунчер?) Я не хейтерок EFT, сам провел 3.5к часов в ней, но факты и статистика, 800к купили и сделали рефанд получается или занесли бабуинову по косарю и сидят через лаунчер? Признаюсь я купил и несколько кентов взяли, думали через стим будем залипать, в надежде что релиз пройдет более менее, но спустя 20 часов рефанднули (Да можно, ибо стим пошел навстречу из-за шквала негатива и подозрений на использования ИИ без указания)
Что по возвратам?
Так на инфографике же 33%. Накрутка нах*й
График три дня назад сделали, а статью сегодня. За три дня 6% набежало.
Жалко типов, которые купили игру дважды и мамонт эдишн.
А как так получается что продали 800к копий в стиме ,а онлайн там 30к хаххах