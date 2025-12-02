Стример Tigz стал первым игроком в истории Escape from Tarkov, сумевшим сбежать из Таркова

Впервые за всю историю Escape from Tarkov один из игроков сумел достичь финальной цели игры и официально «сбежать» из Норвинска. Об этом сообщил глава Battlestate Games Никита Буянов, объявив в соцсети X, что популярный стример Tigz стал первым человеком, кому удалось выполнить финальную миссию на новой и крайне опасной карте «Терминал».

Попытка заняла у него несколько часов, превратившись в напряжённое испытание на выносливость и мастерство. «Терминал» буквально наводнён врагами, а путь к свободе требует безупречного знания карты и механик. По словам Буянова, сотрудники Battlestate Games следили за прохождением в прямом эфире, ожидая, сможет ли опытный игрок добраться до катера «Зубр» — единственного шанса покинуть Тарков и завершить сюжет, который считался почти недостижимым с момента выхода обновления 1.0.

Этот прорыв стал важной вехой для сообщества. Escape from Tarkov, находящийся в раннем доступе с 2017 года, давно известен своей суровостью, реалистичностью и высоким порогом входа. И лишь сейчас финальная цель игры стала реальностью — пусть и для одного из самых подготовленных игроков.

Tigz, известный сложными забегами и глубоким пониманием механик, доказал, что побег возможен. Его достижение уже называют историческим моментом для всей фанатской базы Escape from Tarkov.