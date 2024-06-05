Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущее

Студия Battlestate Games поделилась с сообществом предварительным планом обновлений для своих шутеров Escape From Tarkov и Escape from Tarkov: Arena. Представленная дорожная карта носит предварительный характер, поэтому сроки выхода патчей могут быть скорректированы в процессе разработки.
Ключевые даты и нововведения:
- Июнь 2024 года станет особенно знаковым месяцем для фанатов серии. Запланированный патч обеспечит интеграцию Escape From Tarkov и Escape from Tarkov: Arena, включая синхронизацию опыта, уровня персонажа, навыков и мастерства владения оружием между двумя играми. Кроме того, в Arena появится новый торговец — распорядитель арены, который предложит игрокам особые внутриигровые квесты.
- Отдельный июньский патч для Arena добавит новую одежду у барахольщика и уникальный предмет для бартера. В то же время Escape From Tarkov получит тестовый сервер на базе Unity 2022, расширения и бонусы для владельцев изданий Edge of Darkness и The Unheard Edition, а также оптимизацию матчмейкинга для PvE-режима.
- Ещё одно июньское обновление для EFT привнесёт изменения в систему брони, улучшит поведение ботов в PvE и внесёт балансные правки. Кроме того, PvE-режим станет доступен для покупки всем игрокам, независимо от издания игры. Разработчики также обещают различные QoL-изменения и запуск внутриигровых опросов.
- Июль 2024 года ознаменуется для Escape from Tarkov: Arena появлением новой локации и режима с асимметричным геймплеем (атака-защита), а также рядом QoL-улучшений.
- Август 2024 года принесёт в Escape From Tarkov множество нововведений, включая свежий контент, QoL-изменения, технические оптимизации, новое оружие, расширение Убежища и совершенствование звукового движка. Разработчики также обещают поработать над повышением FPS на всех локациях игры.
- В то же время августовский патч для Escape from Tarkov: Arena добавит возможность создания пользовательских пресетов снаряжения и полностью переработает текущую систему пресетов.
Мусор
т.е. сделать античит и убирать читаков - нафиг надо, а вводить какую то х**ню - это мы пожалуйста.
Чтоб им было на лицо, попадая - голова/глаза.
А зачем им убирать читаков? Можно время от времени их банить, а они снова купят игру
Да и вообще, чего от этих ребят ожидать? Как была альфа 7 лет назад, так ей остается до сих пор. Просто доилка для китов по сути
Читаков уберите!!! Тогда может и вернусь в игру, нет желания сейчас играть 😡 // Сергей Ермолович
В это убожество ещё играет кто - то нормальный? Это же как Стар Ситизен. Игроков доят обещаниями о светлом будущем, и скором релизе. Но ни первого, ни второго нет и не будет.
Все сюда убежали Arena Breakout Infinite