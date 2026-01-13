"Тарков в космосе": Никита Буянов дразнит фанатов Escape from Tarkov тизером новой загадочной sci-fi игры

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов, известный как создатель хардкорного шутера Escape from Tarkov, внезапно сменил вектор внимания с реалистичных перестрелок в Норвинской области на далекое будущее. Серия криптических постов и изображений с шифрами, опубликованных разработчиком в социальных сетях, привела сообщество к загадочному сайту вымышленной корпорации «CORE Corp», за которым, похоже, скрывается совершенно новый проект.

Фанаты, перешедшие по ссылке COR3.gg, обнаружили не просто страницу-заглушку, а полноценную интерактивную ARG (игру в альтернативной реальности). Интерфейс сайта имитирует ретро-футуристическую операционную систему под названием «CORIE» и напоминает терминалы из Fallout или эстетику такого недавнего хита, как ARC Raiders.

После прохождения процедуры регистрации пользователям открывается доступ к лору новой вселенной. Внимательные геймеры уже изучили все загадки и подсказки оставленные на сайте и вот, что им удалось узнать:

Судя по всему действие новой игры разворачивается ориентировочно в 2251 году. Земля пережила неизвестный катаклизм и частично радиоактивна, но человечество освоило межпланетные путешествия, космические лифты и построило флот боевых крейсеров.

Игрокам отводится роль частного детектива организации «History Unfolded», которого нанимает некая Аура Строгова для поиска засекреченных файлов об экспериментах прошлого.

В логах встречаются детальные описания снаряжения от первого лица, например, модульного бронежилета Darkhound ‘Oppressor’, что может указывать на жанр шутера.

На данный момент сообщество разделилось во мнениях относительно названия проекта. В сети были найдены две торговые марки, зарегистрированные на имя Буянова еще в 2024 году. Первая — COR3, в описании которой, к тревоге многих геймеров, упоминались NFT. Вторая — Fragmentary Order, описание которой четко классифицирует продукт как «видеоигру».

Пока Никита Буянов хранит молчание, фанаты продолжают решать ежедневные головоломки на сайте и исследовать текстовые модули в попытках понять: ждет ли нас «Тарков в космосе» или нечто совершенно другое.