Утиная охота и десятки правок: патч 1.0.2.0 для Escape from Tarkov принёс кроссовер с Escape from Duckov

Для Escape from Tarkov вышло обновление 1.0.2.0, вместе с которым в игре стартовала необычная коллаборация с Escape from Duckov. Кроссовер продлится до 24 февраля и сопровождается тематическим ивентом, доступным сразу в двух проектах.

Одним из ключевых улучшений патча стало ускорение запуска игровых комнат и доработка алгоритмов матчмейкинга. В Steam появилась поддержка Rich Presence, отображающая текущую активность игрока. Также добавлены визуальные эффекты на линзах прицелов, улучшена синхронизация бросков гранат и поведение ботов при поиске и сборе лута. Игра перешла в сезон ранней весны, что отразилось на внешнем виде локаций.

Обновление затронуло и баланс: уровень для Престижа снижен до 47, увеличен коэффициент опыта при неудачных рейдах, добавлена страховка ПНВ, переработан крафт и расширены лут-зоны на Улицах Таркова и Резерве. Для оружия калибра 9×39 снижена скорость нагрева, а максимальные стаки патронов увеличены для большинства калибров.

Дополняют патч новые наборы кастомизации USEC Fahrenheit и BEAR Arktika, а также большой список исправлений — от визуальных багов и ошибок ИИ до проблем с квестами, торговлей и инвентарём.