В Escape from Tarkov хотят разрешить покупать игровую валюту за Tarcoins - пока только в PvE

Глава Battlestate Games Никита Буянов рассматривает довольно спорное изменение для PvE-режима Escape from Tarkov. Во время нового выпуска Tarkov TV он предложил обсудить возможность тратить Tarcoins на получение внутриигровой валюты.

Пока речь идёт исключительно о PvE, поэтому на баланс соревновательного режима такая система напрямую влиять не должна. Однако сама идея уже вызывает вопросы: Tarcoins можно получать в игре, но их также можно приобрести за реальные деньги. Фактически это может превратить премиальную валюту в способ ускоренного получения игровых ресурсов.

При этом разработчики готовят для PvE гораздо более масштабные изменения. В октябре режим должен получить систему престижа с отдельными наградами, серьёзно переработанный ИИ ботов и особенно ИИ-ЧВК, а также ряд улучшений качества жизни.

Сезонный режим, недавно появившийся в Escape from Tarkov, пока останется исключительно PvP-форматом.

Самое важное — Буянов пока не объявлял о внедрении покупки игровой валюты за Tarcoins. Он лишь вынес идею на обсуждение и хочет понять реакцию игроков. Но если подобная система действительно появится, особенно с возможностью покупать Tarcoins за реальные деньги, она наверняка станет одной из самых спорных механик в истории Таркова.