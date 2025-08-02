В Escape from Tarkov может появиться карта с ледоколом - новый тизер от Никиты Буянова

Сообщество Escape from Tarkov снова обсуждает загадочные тизеры от Никиты Буянова, главы Battlestate Games. Разработчик опубликовал в соцсетях короткий ролик с фрагментами геймплея, в котором фанаты заметили нечто любопытное — кадры новой карты, действие которой, похоже, разворачивается на борту массивного корабля.

Ранее Буянов делился концепт-артом с изображением ядерного ледокола, пробивающегося сквозь метель. На фоне корабля видны два человека на снегоходах — что только подогрело интерес игроков. Теперь же разработчики показали отрывки из внутренних помещений судна и внешнюю территорию с постройками и скалистым побережьем — намёк на полноценную локацию.

Учитывая, что Escape from Tarkov приближается к версии 1.0 после почти десятилетия разработки, фанаты начали гадать: станет ли эта карта финальной точкой, которая позволит игрокам «по-настоящему сбежать из Таркова»? Ранее предполагалось, что финальной локацией станет карта Терминал.

В то же время не исключено, что карта может быть частью Escape from Tarkov: Arena — мультиплеерного ответвления, ориентированного на сессионные PvP-бои.

Battlestate пока не дала официальных комментариев, но тизеры определённо подогревают интерес — возможно, нас ждёт масштабное обновление или долгожданный финал истории Таркова.