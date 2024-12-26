В Escape from Tarkov началась установка масштабного зимнего обновления - будет вайп и новогоднее событие

В Escape from Tarkov взялись за установку патча 0.16.0.0. Прямо сейчас игра недоступна — обещают, что установка займёт часов восемь, но может и подзатянуться. После патча, кстати, будет вайп, так что всем придётся начинать с нуля.

Новогоднее событие «Хоровод»

Подкинули новогоднее событие с праздничными заданиями. За их выполнение дадут какие-то особые награды и достижение. Сам режим «Хоровод» запустят на шести картах — Берег, Маяк, Лес, Таможня, Резерв и Развязка.

Суть такая: находишь генератор, заправляешь его, а потом защищаешь пять минут. Справился — можно зажигать ёлку и двигаться дальше. А чтобы было веселее, добавили «замерзание» — снижает обзор и выносливость. Согреться можно в укрытиях, у бочек с огнём или просто накатив сто грамм.

Обновление локаций и зимний сезон

На картах наконец-то стало по-зимнему: навалило сугробов, добавили новые эффекты и звуки. Даже Завод впервые запорошило снегом. А ещё серьёзно перекроили Таможню — подновили текстуры, открыли три здания, раскидали взрывающиеся баллоны и сделали проход на Берег.

Система престижа и новые механики

Теперь можно начать игру заново, но с плюшками. Правда, для этого надо дорасти до 55 уровня и выполнить кучу условий. Зато дают всякие штуки — особые значки, фоны, жесты и даже новое холодное оружие. Пока доступно два уровня престижа, потом обещают ещё восемь.

Ещё появились секретные выходы — найдёте специальный предмет, и вам покажут, где можно по-тихому свалить из рейда. Такие лазейки есть на всех основных картах. И да, переделали лечение — одной аптечкой получится залатать сразу несколько ран.

Новое оружие и снаряжение

Завезли свеженького оружия:

РШГ-2 — одноразовый гранатомёт

Sako TRG M10 — снайперка

Велосираптор от Aklys Defense

Сайга-12К — автоматический дробовик

FN SCAR-H «X-17»

Кроме того, обновили модели и анимации для ПП-19-01 «Витязь», Сайги-9 и SIG MPX.

Технические улучшения

Игру перевели на Unity 2022.3.43f1 и улучшили защиту от читеров. Серьёзно доработали звук — теперь он динамически меняется в зависимости от движений игрока и окружения. Также переработали визуальную отдачу оружия, сделав её более реалистичной: добавили случайные смещения, эффект удара затвора и тряску камеры.

Улучшение ботов

Искусственный интеллект научился использовать подствольные гранатомёты и действовать более тактически — боты могут вести огонь на подавление и пытаться зайти с фланга. А ещё они лучше ищут лут в PVE-режиме.

Балансировка и исправления

Разработчики обновили оружейные сборки у торговца Рефа, увеличили лимиты на перенос рублей и размеры денежных пачек. Для постройки в убежище теперь нужны предметы со статусом «Найдено в рейде». Ну и конечно, исправили кучу разных багов — от проблем с интерфейсом до некорректной работы гранат.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.