В Escape From Tarkov наконец-то появится обучающее руководство, которое поможет тем, кто бросил игру раньше времени

Если вы начнёте играть в Escape from Tarkov, не имея чёткого представления о том, как всё устроено, вам, вероятно, поначалу будет довольно сложно разобраться. Это особенность, которую ценят фанаты.

Однако, с точки зрения разработчиков, нет смысла отталкивать тех, у кого нет навыков или даже терпения, чтобы сразу освоить Escape from Tarkov. Поэтому неудивительно, что с выходом версии 1.0 15 ноября Battlestate Games также решила сделать обучающую программу.

До сих пор в Escape from Tarkov нужно было создавать персонажа, а затем запускать его в игру без особых объяснений. Первые задания несложные, но у игрока нет никаких подсказок, маркеров на карте или какой-либо другой помощи.

Даже основные игровые механики не объясняются, а такие функции, как лечение, управление инвентарём и оружием, оставлены на усмотрение игрока, которому приходится экспериментировать и разбираться, что делать. Эта система может быть увлекательной, но с выходом версии 1.0, похоже, пришло время упростить жизнь игрокам.

Однако обучение — лишь часть новых функций: разработчики представят серию руководств по прохождению игры с пошаговыми объяснениями. Эти руководства основаны на руководствах, опубликованных примерно за последний год.

Кроме того, вас ждут нелинейный сюжетный режим, контент для финальной стадии, новая карта, новые механики, оружие и множество улучшений каждого элемента игры.