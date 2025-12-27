В Escape from Tarkov обнаружена серьёзная уязвимость: аккаунты игроков массово обнуляются

В сообществе Escape from Tarkov разгорается тревога: за последние часы игроки начали массово сообщать о внезапном сбросе своих аккаунтов. Проблема затронула не только обычных пользователей, но и крупных стримеров — в ряде случаев прогресс исчезал прямо во время прямых эфиров.

По словам пострадавших, их профили полностью обнулялись: пропадали уровни, предметы и статистика, а иногда даже менялись аватары. Особое беспокойство вызывает тот факт, что атака, предположительно, обходит двухфакторную аутентификацию — о сбросах сообщают игроки с включённой дополнительной защитой.

Глава Battlestate Games Никита Буянов кратко отреагировал в комментариях в соцсетях, заявив, что меры уже приняты и команда занимается расследованием. Однако официального подробного заявления от студии на момент публикации всё ещё нет.

По предварительным данным, злоумышленники используют некую уязвимость в инфраструктуре игры для несанкционированного доступа и принудительного сброса аккаунтов, причём чаще всего жертвами становятся активные и заметные игроки.

Ситуация усугубляется тем, что инцидент произошёл на фоне активной кампании Twitch Drops, из-за которой аккаунты игроков заполнены ценным лутом. Потеря прогресса в такой момент воспринимается сообществом особенно болезненно.

Battlestate Games уже сталкивалась с похожими проблемами ранее: в 2024 году из-за технического сбоя были безвозвратно утеряны десятки тысяч профилей. Теперь игроки опасаются повторения масштабного кризиса и требуют срочного отката данных и прозрачных разъяснений от разработчиков.