В Escape from Tarkov подвели итоги патча 0.15.0: наёмники USEC доминируют, а миномёты уложили больше 300 тысяч игроков

В Battlestate Games поделились интересными цифрами о том, как игроки проводили время в Escape from Tarkov с момента августовского патча 0.15.0.

Какую фракцию выбирали чаще всего

Как оказалось, большинство игроков пошли в наёмники — целых 62% выбрали USEC. Ну и в перестрелках это тоже заметно — почти половина всех убийств (47,30%) пришлась именно на них. BEAR'ы подотстали — их было всего 38%, и фрагов они набили поменьше — 35,16%. Ну а оставшиеся 17,54% убийств записали на свой счёт «дикие».

И ещё один факт — среди голосов персонажей у USEC чаще всего выбирали Джоша, а у BEAR — Александра.

Самые впечатляющие достижения

Некоторые игроки достигли поразительных результатов в прокачке навыков. Например, рекорд по метаболизму составил аж 99 288 единиц. А вот максимальные показатели силы и выносливости поскромнее — 24 566 и 23 672 соответственно.

Отдельно стоит упомянуть противостояние с Партизаном — этот NPC успел уничтожить 876 328 игроков, но и сам пал от их рук 848 095 раз.

Как прошли игровые события

Марафон

В задании «Новые маршруты» поучаствовало больше 331 тысячи игроков, которые совершили более 3,1 миллиона переходов между локациями. Чаще всего путешествовали между Эпицентром, Улицами Таркова и Развязкой.

Миномётный обстрел

Почти 700 тысяч игроков взялись за задание «В самое пекло», а от миномётного огня погибло больше 309 тысяч игроков и ботов.

Ночь Культа

Около 681 тысячи смельчаков приняли участие в этом жутком событии, и вместе они одолели 285 824 особых боссов.

Контрабанда

На борьбу с контрабандистами вышло 474 057 игроков. Вместе они уничтожили более 1,7 миллиона нарушителей и вынесли почти миллион ящиков с контрабандой.

Операция «КАППА»

В сложном задании «Тёмные времена» поучаствовало 188 514 игроков, но заветный контейнер Каппа получили только 39 481 из них.

Популярное снаряжение

Стрелковое оружие

Среди штурмовых винтовок лидерами стали американский M4A1 и российские АКС-74У и АК-74М. В категории обычных винтовок чаще всего использовали легендарную «трёхлинейку» Мосина, охотничий «Горностай» и Remington 700. А из снайперского оружия выбирали СВДС, SR-25 и M1A.

Защита

В плане защиты головы игроки чаще всего надевали шлемы 6Б47 «Ратник», Diamond Age Bastion и ЛШЗ в оливковом цвете. Для защиты тела популярными оказались бронежилет PACA и два варианта 6Б13 во флоре.

Что касается разгрузок, то в топе 6Б5-15 «Улей», Ars Arma CPC MOD.1 и «Багарий». А из более лёгкой экипировки чаще всего выбирали охотничий жилет Умка M33-SET1, жилет Дикого и серый BlackRock.

Напоминаем, что сегодня для игры выходит обновление 0.16.0.0.