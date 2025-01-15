В Escape from Tarkov появилась сюжетная линия "Водитель БТР"

Разработчики из Battlestate Games анонсировали запуск новой сюжетной линии «Водитель БТР» в Escape from Tarkov. Эта цепочка заданий позволит игрокам глубже познакомиться с историей водителя БТР, который появляется на нескольких картах игры, включая «Улицы Таркова» и «Лес».

Сюжетная линия начинается у Механика с задания «Протянуть руку помощи», доступного с 20 уровня персонажа. Выполнив цепочку заданий, игроки смогут получить уникальные награды, включая новые предметы для обмена, кастомизацию оружия и достижение. Все задачи останутся в игре на постоянной основе.

БТР, впервые появившийся в игре более года назад, вызвал немало вопросов из-за багов. На первых этапах он мог без причины атаковать игроков, что вызывало недовольство сообщества. Однако со временем бронетранспортёр стал выполнять полезные функции: хранение добытого лута, перевозка игроков по карте и поддержка огнём за плату. Несмотря на это, для многих он остаётся лишь фоновым элементом, не играющим значимой роли в общем процессе.

Хотя новая сюжетная линия вызвала интерес, часть игроков встретила новость критикой. В социальных сетях пользователи отметили, что Battlestate Games стоит сосредоточиться на исправлении существующих багов, улучшении производительности игры и борьбе с читерами — этих проблем, по их мнению, гораздо больше.

Добавление контента всегда вызывает определённый интерес, но значительная часть сообщества ожидает от разработчиков приоритета в решении давно назревших вопросов.