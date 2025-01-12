В Escape from Tarkov появился новый чит, который буквально уничтожает частоту кадров

Escape from Tarkov снова столкнулся с наплывом читеров, но на этот раз игроки жалуются на особенно странный эксплойт, который буквально «убивает» частоту кадров. Новый чит, который в народе прозвали «прожарка процессора», привлекает игроков звуковыми ловушками, а затем резко снижает FPS до критических значений или полностью выкидывает из игры. В итоге противник легко ликвидирует вас и забирает добычу.

Если что, этот чит никак не может навредить вашему компьютеру, несмотря на его название, но действует крайне коварно. Игроков заманивают в ловушку с помощью спам-звуков, а затем их система начинает тормозить, делая практически невозможным движение или ответный огонь. Пока вы пытаетесь справиться с техническими проблемами, читер спокойно добивает вас.

Читеры давно стали одной из главных проблем Escape from Tarkov. Хотя разработчики из Battlestate Games активно борются с ними — за период с июня по октябрь 2024 года было забанено около 28,000 недобросовестных игроков — масштабы проблемы остаются значительными. Сообщения о новых эксплойтах появляются каждые несколько месяцев, вызывая бурное обсуждение в соцсетях и на форумах.

За последние 24 часа сообщения о «прожарке процессора» начали стремительно нарастать. Форумы и соцсети заполнились жалобами игроков, чьи матчи были сорваны из-за этого эксплойта. Сообщество требует от разработчиков оперативных мер, чтобы сохранить интерес к игре.

Кстати, недавно Escape from Tarkov получила крупное обновление 0.16.0.0 с зимним вайпом, которое добавило в игру улучшенные визуальные эффекты снега и тематический дизайн карт. Помимо этого сейчас в игре проходит зимний ивент «Хоровод» с уникальными наградами.