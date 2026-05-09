В Escape from Tarkov появятся сезоны и PvE-престиж

Battlestate Games рассказала о крупных изменениях для Escape from Tarkov. В игре появится система сезонов с модификаторами, влияющими на геймплей и характеристики персонажей, а также возможность получать Престиж в PvE Zone — подробности этой механики пока не раскрывают.

Разработчики показали примеры сезонных модификаторов. Среди общих — отключённая страховка предметов у торговцев и упрощённое строительство убежища без требования статуса «Найдено в рейде». Также будут личные отрицательные эффекты: аллергия на некоторые медикаменты и еду, повышенный шанс кровотечений или переломов.

При этом игроки смогут получать и положительные бонусы. Например, модификатор «Марафонец» замедлит расход выносливости, «Кусторожденный» уменьшит шум от кустов и травы, а «Тарковский стрелок» ускорит прокачку болтовых винтовок и сразу даст 10 уровень навыка.

Кроме того, Battlestate Games показала обновлённый экран выбора профиля с сезонным персонажем.