В Escape from Tarkov скоро стартует событие "Ледокол" с новой картой и боссом

Battlestate Games раскрыла первые подробности масштабного события «Ледокол» для Escape from Tarkov. Обновление выйдет уже в этом месяце и добавит в игру новую крупную локацию, сюжетные элементы и дополнительные механики.

Главной частью обновления станет карта «Ледокол» — огромный район вокруг атомного ледокола, находящегося вдали от Таркова. По словам главы студии Никиты Буянова, это одна из самых больших локаций, созданных для игры.

Вместе с картой появится новый босс, однако разработчики пока держат его личность в секрете. Также в игре появятся дополнительные механики эвакуации и интерактивные элементы окружения. Например, в показанном тизере игроки вручную вводили коды на панелях доступа, чтобы открыть некоторые двери. Судя по всему, часть проходов теперь будет требовать выполнения динамических условий вместо обычных ключей и карточек доступа.

Battlestate Games отдельно подтвердила, что «Ледокол» останется в игре навсегда и не исчезнет после завершения события. После запуска обновления игроки смогут свободно возвращаться на новую карту и изучать её уже как постоянную часть Escape from Tarkov.