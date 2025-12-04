В Escape from Tarkov снова выпадет снег: зимнее обновление стартует 10 декабря

Escape from Tarkov, едва добравшийся до версии 1.0, продолжает активно развиваться — Battlestate Games уже готовит DLC, новые проекты по вселенной и регулярные обновления для основной игры. Одно из таких обновлений уже на подходе: студия объявила точную дату возвращения зимы.

По словам главы Battlestate Games Никиты Буянова, снег снова появится в Escape from Tarkov 10 декабря. С этого дня вся карта будет покрыта плотным белым слоем, который традиционно вызывает споры в сообществе.

Для одних игроков зимний сезон — атмосферная находка, преображающая внешний вид Таркова. Для других — настоящая проблема: шумные «хрустящие» шаги заметно усложняют ориентирование, а камуфляж становится менее эффективным.

Зимний сезон стал ежегодной традицией для Escape from Tarkov. Вместе с ним меняется не только погода: обновляется окружение, меняются звуки природы. Battlestate Games последовательно следует реальному календарю, обеспечивая игре живую сезонность, которую высоко ценят многие игроки.

10 декабря Тарков снова погрузится в холод — готовьтесь к зимней охоте.