В Escape from Tarkov стало заметно меньше читеров - разработчики поделились статистикой

В Escape from Tarkov наметилась интересная тенденция — количество читеров существенно снизилось. Battlestate Games наконец-то поделилась статистикой банов за последние пять месяцев, с 4 июня по 25 октября. За этот период при поддержке античита BattlEye было заблокировано чуть больше 28 тысяч недобросовестных игроков.

Эти цифры особенно любопытны, если вспомнить предыдущие отчёты разработчиков. Весной, например, за значительно меньший период — с 15 марта по 17 мая — банхаммер настиг более 30 тысяч читеров, и если сравнить это с текущей статистикой (28 тысяч за пять месяцев), можно заметить явное снижение активности читеров.

Ну и традиционная «доска позора» не заставила себя ждать — как обычно, разработчики опубликовали список заблокированных аккаунтов.