В Escape from Tarkov стало заметно меньше читеров - разработчики поделились статистикой

В Escape from Tarkov наметилась интересная тенденция — количество читеров существенно снизилось. Battlestate Games наконец-то поделилась статистикой банов за последние пять месяцев, с 4 июня по 25 октября. За этот период при поддержке античита BattlEye было заблокировано чуть больше 28 тысяч недобросовестных игроков.
Эти цифры особенно любопытны, если вспомнить предыдущие отчёты разработчиков. Весной, например, за значительно меньший период — с 15 марта по 17 мая — банхаммер настиг более 30 тысяч читеров, и если сравнить это с текущей статистикой (28 тысяч за пять месяцев), можно заметить явное снижение активности читеров.
Ну и традиционная «доска позора» не заставила себя ждать — как обычно, разработчики опубликовали список заблокированных аккаунтов.
Так может читы лучше маскируются // Kотаро Фума
да не. Магия математики. Меньше игроков - меньше читеров) // Илья Великодонов
Стату по играющим я не знал, с таким оттоком складывается ощущение что играют 9 читеров из 10 // Kотаро Фума
Если верить статистике ЕФТ) то у них все в шукаладе, суммарное кол-во игроков за месяц с 22 года даже выросло. Но я бы этой статистике верил так, посредственно. Потому что они ее и делают) Исходя из того, что все абсолютно мои знакомые, кто играл в ЕФТ много и с давно, все ушли из игры и возвращаться не собираются // Илья Великодонов
да в эту xyuню никто не играет)))
играют, просто в пве ушли
Народ устал в это подобие шутана играть // Саша Зеленый
то то людей на сервах почти нет