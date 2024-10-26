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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 224 оценки

В Escape from Tarkov стало заметно меньше читеров - разработчики поделились статистикой

Lunersun
Новости

В Escape from Tarkov наметилась интересная тенденция — количество читеров существенно снизилось. Battlestate Games наконец-то поделилась статистикой банов за последние пять месяцев, с 4 июня по 25 октября. За этот период при поддержке античита BattlEye было заблокировано чуть больше 28 тысяч недобросовестных игроков.

Эти цифры особенно любопытны, если вспомнить предыдущие отчёты разработчиков. Весной, например, за значительно меньший период — с 15 марта по 17 мая — банхаммер настиг более 30 тысяч читеров, и если сравнить это с текущей статистикой (28 тысяч за пять месяцев), можно заметить явное снижение активности читеров.

Этой весной в Escape from Tarkov было заблокировано более 30 тысяч читеров

Ну и традиционная «доска позора» не заставила себя ждать — как обычно, разработчики опубликовали список заблокированных аккаунтов.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Так может читы лучше маскируются // Kотаро Фума

0
Пользователь ВКонтакте

да не. Магия математики. Меньше игроков - меньше читеров) // Илья Великодонов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Стату по играющим я не знал, с таким оттоком складывается ощущение что играют 9 читеров из 10 // Kотаро Фума

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Если верить статистике ЕФТ) то у них все в шукаладе, суммарное кол-во игроков за месяц с 22 года даже выросло. Но я бы этой статистике верил так, посредственно. Потому что они ее и делают) Исходя из того, что все абсолютно мои знакомые, кто играл в ЕФТ много и с давно, все ушли из игры и возвращаться не собираются // Илья Великодонов

-1
Цeмeнт

да в эту xyuню никто не играет)))

-1
ExquisiteUrick

играют, просто в пве ушли

0
Пользователь ВКонтакте

Народ устал в это подобие шутана играть // Саша Зеленый

-1
ExquisiteUrick

то то людей на сервах почти нет

-1