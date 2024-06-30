В Escape from Tarkov станет выгодно жаловаться на читеров - новый патч введёт награды за жалобы

Студия Battlestate Games сообщила о переносе запланированного на этот месяц обновления для своего хардкорного шутера Escape from Tarkov. Патч под версией 0.14.9.5 теперь ожидается в начале июля и привнесёт в игру ряд значительных нововведений и улучшений.
Одним из самых любопытных изменений станет система компенсаций за жалобы на читеров. Игроки, чьи жалобы на нечестных пользователей подтвердятся и приведут к наказанию нарушителей, получат определённую награду. Подробности о типе и размере компенсации разработчики пока не раскрывают, но не исключено, что это могут быть бонусы к репутации у торговцев или внутриигровая валюта. Более точная информация станет известна ближе к выходу обновления.
Помимо этого, патч 0.14.9.5 добавит в Escape from Tarkov возможность запуска PvE-режима на локальном компьютере для одиночных игроков. Этот режим получит ряд доработок, таких как улучшенное поведение ЧВК ботов, механика избранных предметов и опция самостоятельного сброса прогресса на PvE-аккаунте. Разработчики планируют сделать PvE-режим доступным в течение одной-двух недель после стабилизации обновления и проверки готовности инфраструктуры.
Среди других нововведений предстоящего патча — система внутриигровых опросов, новая линейка квестов и дополнительные наборы одежды для персонализации персонажей.
Кс2 Взяли бы на вооружение это
От злобы, все и так спамят этими репортами друг на друга, наверное.
Всех подряд будут репортить)))
М-м, платные доносы, найс)
И что в этом плохого ? если человек жалуется на читера, а ему ещё и плюшку за это дадут
Ну да, ложных же доносов с целью наживы не будет, ага)
Так все проверяется
Так добавится работы проверять ложные жалобы.
Они не понимают разве, что портал в адище 3б4но3 открыли?..
А вот это они зря. Думаю много народу пострадает ни за что.
Думаю это так не работает, как раз люди будут охотнее кидать репорты, и если чел оказался читером, тогда дадут бонус за жалобу.
Это всё нужно что бы в целом активнее рэпортили подозрительных типов, иначе люди много сомневаются.
знаете есть такое простое правило экономики. Если что то становится товаром то появляется как официальный так и не официальный рынок.
У кого нет читов его и не забанят, а репорт никогда не лишний.
Это не правило, а твои фантазии из параллельной сказочной реальности. Нелегальный рынок появляется только в том случае, если контролирующие органы не выполняют свою работу должным образом. Или если законы вставляют слишком много палок в колёса. Но сам факт становления товаром не даёт повода для появления нелегального рынка, потому что в конечном итоге продавать легально всегда гораздо выгоднее, чем нелегально в долгосрочной перспективе. Практически все нелегальные рынки в финале жаждут выйти из тени и стать легальными. Многим это удаётся. Это аксиома.
Так контролирующие органы обычно в доле.
Играл тут '' Disney Dreamlight Valley '' и недоумевал....часто выполнив квестик надо было бежать и подслушивать личные разговоры персов. В принудительном порядке подслушивать. Стоял через тошноту и слушал....Принцип 'заложи ближнего своего' вбивается в мозги уже через игры, считай что с молоком матери, ибо игрушка откровенно детская... И это давно норма и одна из основ политики любой фирмы. Иначе говоря мы с тобой посидели, выпили-потрепались....а наутро я на тебя пишу красочный донос. Тебе кранты - а мне уважение и пряник.
Покрывательство нарушителей ведет к бардаку в обществе. Читеры портят игру и то, что игроки делают так, чтоб их не было и можно было играть спокойно - это хорошо. Так же хорошо, как когда граждане сообщают и фиксируют правонарушения. Парковки на газонах и на тротуарах, проезд на красный свет, антисоциальное поведение.