В Escape from Tarkov внедрили систему кейсов, содержащих оружие и снаряжение

Battlestate Games выпустила обновления для двух своих игр в жанре шутера от первого лица — Escape from Tarkov и Escape From Tarkov: Arena. Основное внимание разработчики уделили добавлению новых элементов геймплея и улучшению баланса игры.

В основной игре Escape from Tarkov (версия 0.14.9.1) появились специальные кейсы, содержащие различные полезные предметы. Игроки смогут получить четыре типа контейнеров: кейс со снаряжением (разгрузки, броня, шлемы и аксессуары), кейс с оружием (стволы, холодное оружие, модификации, боеприпасы), кейс снабжения (расходные материалы, медикаменты, провизия) и кейс с ценностями (редкие предметы, ключи, карты доступа). Изначально кейсы будут закрыты, а открыть их можно будет с помощью крафта на верстаке 2-го уровня. Получить запертые контейнеры можно за выполнение ежедневных и еженедельных заданий в Escape From Tarkov: Arena.

Помимо добавления кейсов, разработчики внесли изменения в систему бронепластин. Теперь коллайдеры всех пластин в одной зоне будут иметь одинаковый размер, независимо от формата (Гранит, SAPI, Гранит-4, Корунд). Была увеличена площадь защиты пластин — в грудной, спинной и боковых секциях. Данные улучшения призваны сбалансировать защитные свойства различных типов брони. Что касается PvE-режима, то все эффекты Меток Неизвестных отныне будут применяться только там.

Обладатели специальных изданий игры Edge of Darkness и The Unheard Edition получили дополнительные бонусы. Для них сократилось время возврата страховки у всех торговцев на 30%. Владельцы The Unheard Edition также получили эксклюзивную куртку «Сектант» и уникальный внешний вид жетонов.

Что касается Escape From Tarkov: Arena, то в патче 0.1.8.1 появилась возможность переноса предметов между схронами при их передаче в основную игру. Кроме того, в наградах за ежедневные и еженедельные задания теперь могут попадаться кейсы снаряжения. А за выполнение ежедневных заданий низкой сложности игроки будут получать репутацию с Рефом, как это уже реализовано для миссий повышенной сложности.