В Escape from Tarkov вышел патч 1.0.4.5 с оптимизацией локаций и защитой прогрессии заданий

Разработчики из Battlestate Games выпустили обновление 1.0.4.5 для Escape from Tarkov, в котором сосредоточились на оптимизации локаций, улучшении производительности и ряде геймплейных изменений. Патч также добавил новую систему защиты прогрессии заданий в PvE-режиме.

Одним из главных нововведений стала защита прогресса квестов в локальных рейдах PvE Zone. Если игра неожиданно закроется, прогресс заданий больше не будет теряться — он откатится к состоянию, которое было на момент начала рейда.

Разработчики продолжают работу над оптимизацией крупных локаций. В этом обновлении улучшения получили «Улицы Таркова», где была переработана часть объектов окружения и геометрии. Также внедрена обновлённая система куллинга игроков на картах «Маяк», «Берег», «Лес» и «Эпицентр», что должно положительно сказаться на производительности.

Помимо этого, команда внесла изменения в работу анимаций и звукового движка для снижения нагрузки на ПК. Была переработана система обработки данных после окончания рейда, благодаря чему игроки должны быстрее возвращаться в главное меню.

В обновлении также увеличили лимит FPS в меню и добавили возможность вручную настраивать это значение. Дополнительно разработчики улучшили работу различных экранов вне рейда.

Патч затронул и баланс оружия. Были переработаны параметры стволов, цевья и дульных устройств, а также обновлены характеристики большого числа моделей оружия — включая всё семейство АК, AKM, HK416, SCAR, AUG, SIG MCX и другие винтовки и пулемёты.

Кроме того, разработчики исправили множество ошибок. Среди них — проблемы с регистрацией урона после неисправностей оружия, баги с застреванием персонажей, некорректное отображение предметов и различные технические сбои, включая ошибку 228, которая могла блокировать прохождение сюжетных заданий.

В Battlestate Games отметили, что влияние оптимизации может отличаться в зависимости от конфигурации компьютера и настроек графики, однако работа над улучшением производительности игры продолжится и в следующих обновлениях.