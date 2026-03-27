В Escape from Tarkov вышло обновление 1.0.4.0, которое сделало игру немного проще

Студия Battlestate Games выпустила новое обновление 1.0.4.0 для шутера Escape from Tarkov, направленное на улучшение производительности и корректировку некоторых игровых механик. Патч не только оптимизирует работу клиента, но и делает прохождение ряда заданий менее сложным для игроков.

Одним из главных изменений стала дополнительная оптимизация игры на всех локациях, благодаря чему сократилось время загрузки рейдов. Разработчики также улучшили плавность интерфейса и внесли ряд технических корректировок.

Помимо этого, в игру добавили новый звуковой эффект для выброшенных магазинов оружия — теперь игроки будут слышать звук падения магазина, что поможет быстрее понять, когда он был сброшен.

Обновление также затронуло более десятка заданий, которые ранее вызывали наибольшее недовольство у игроков. Во многих из них разработчики расширили зоны выполнения целей, связанных с посещением определённых мест или выполнением действий на конкретных участках карты. Благодаря этому завершать такие миссии станет проще и менее утомительно.