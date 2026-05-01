В Escape from Tarkov запущен ивент с Киллой и Тагиллой на заводе

В Escape from Tarkov стартовало ограниченное по времени событие, которое заметно усложнило игру на карте Завод. Разработчики добавили туда сразу двух боссов — Киллу и Тагиллу, известных как «Братья разрушения».

Ивент продлится всего несколько дней и действует только в дневных рейдах. При этом доступ за диких временно отключён, как и возможность переходов на эту локацию, что делает матчи ещё более напряжёнными и предсказуемыми.

По внутриигровому лору, на Заводе проходит зачистка — Килла и Тагилла прибыли для устранения всех, кто мешает проведению подпольных боёв. В PvP и PvE режимах они выступают как крайне опасные противники, способные быстро уничтожить неподготовленных игроков.

Событие продолжает линию взаимодействия между Escape from Tarkov и Arena, где ранее уже появлялись связанные задания и сюжетные пересечения. Игроки отмечают, что подобные ивенты делают и без того хаотичный Завод ещё более опасным и непредсказуемым.