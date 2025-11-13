В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov со скидкой 25%

Battlestate Games открыла предзаказы Escape from Tarkov в Steam — игроки уже могут оформить покупку одной из трёх версий шутера со скидкой 25% до выхода полной версии 15 ноября.

Доступные издания:

Standard Edition — 1350 рублей (вместо 1800);

Left Behind Edition — 2175 рублей (вместо 2900);

Prepare for Escape Edition — 3000 рублей (вместо 4000).

Издание Left Behind Edition включает дополнение Left Behind Expansion Pack с базовым набором экипировки, контейнером «Альфа» (2x2) и увеличенным схроном 10x40.

А Prepare for Escape Edition добавляет ещё больше бонусов — контейнер «Бета» (3x2), расширенный схрон 10x50, эксклюзивное снаряжение и повышенную лояльность у торговцев.