Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 522 оценки

В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov со скидкой 25%

IKarasik IKarasik

Battlestate Games открыла предзаказы Escape from Tarkov в Steam — игроки уже могут оформить покупку одной из трёх версий шутера со скидкой 25% до выхода полной версии 15 ноября.

Доступные издания:

  • Standard Edition — 1350 рублей (вместо 1800);
  • Left Behind Edition — 2175 рублей (вместо 2900);
  • Prepare for Escape Edition — 3000 рублей (вместо 4000).

Издание Left Behind Edition включает дополнение Left Behind Expansion Pack с базовым набором экипировки, контейнером «Альфа» (2x2) и увеличенным схроном 10x40.

А Prepare for Escape Edition добавляет ещё больше бонусов — контейнер «Бета» (3x2), расширенный схрон 10x50, эксклюзивное снаряжение и повышенную лояльность у торговцев.

26
15
Комментарии:  15
Giggity

подожду 90% и снова не куплю

16
Argusdemon408

за 10 лет бетатеста ни разу не было выше 30% вроде скидок. сомневаюсь что ближ 10 лет будут выше 50% даже.

GamingWorkshop

Удачи вам там в стиме ага

6
Freund Benno

Окей, докупил PvE, спасибо

3
GamingWorkshop Freund Benno

без ПВЕ вообще никак...

2
GamingWorkshop

Видели там отзывы кураторов стима :- )

5
ZAUSA
Видели там отзывы кураторов стима :- )

Кураторы стима?... Угу.

1
GamingWorkshop ZAUSA

оценка 1 из 10 да

3
Egik81

Что все настолько плохо с ним, что пиарщикам хвастаться не чем. А как же вайлисты или с ними у данной подделки тоже все плохо ? В свете этого будет интересно посмотреть что будет творится когда стар ситизен доберется до релиза....

3
Fatcannabis

Пахахахахахах такой шлак никто не купит

3
getaink

Скидки на Тарков? Буянов заболел?

2
Hevin

Всегда были и раньше

1
Fallen Werewolf

А сколько Стандарт Эдишн стоит на сайте таркова, если добавить её в корзину?

1
Олег Шандер

В стиме дешевле

NargrubWal

Блин, ребята ну нельзя так, это же наши разработчики родненькие, многие ждали этого события (релиза) с самого начала. Нужно поддержать Никитку, хотя бы морально, ааа ну разве так можно. Столько лет вайпов и упорной борьбы с читерами, ну не серьезный подход.