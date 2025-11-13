В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov со скидкой 25%

Battlestate Games открыла предзаказы Escape from Tarkov в Steam — игроки уже могут оформить покупку одной из трёх версий шутера со скидкой 25% до выхода полной версии 15 ноября.
Доступные издания:
- Standard Edition — 1350 рублей (вместо 1800);
- Left Behind Edition — 2175 рублей (вместо 2900);
- Prepare for Escape Edition — 3000 рублей (вместо 4000).
Издание Left Behind Edition включает дополнение Left Behind Expansion Pack с базовым набором экипировки, контейнером «Альфа» (2x2) и увеличенным схроном 10x40.
А Prepare for Escape Edition добавляет ещё больше бонусов — контейнер «Бета» (3x2), расширенный схрон 10x50, эксклюзивное снаряжение и повышенную лояльность у торговцев.
подожду 90% и снова не куплю
за 10 лет бетатеста ни разу не было выше 30% вроде скидок. сомневаюсь что ближ 10 лет будут выше 50% даже.
Удачи вам там в стиме ага
Окей, докупил PvE, спасибо
без ПВЕ вообще никак...
Видели там отзывы кураторов стима :- )
Кураторы стима?... Угу.
оценка 1 из 10 да
Что все настолько плохо с ним, что пиарщикам хвастаться не чем. А как же вайлисты или с ними у данной подделки тоже все плохо ? В свете этого будет интересно посмотреть что будет творится когда стар ситизен доберется до релиза....
Пахахахахахах такой шлак никто не купит
Скидки на Тарков? Буянов заболел?
Всегда были и раньше
А сколько Стандарт Эдишн стоит на сайте таркова, если добавить её в корзину?
В стиме дешевле
Блин, ребята ну нельзя так, это же наши разработчики родненькие, многие ждали этого события (релиза) с самого начала. Нужно поддержать Никитку, хотя бы морально, ааа ну разве так можно. Столько лет вайпов и упорной борьбы с читерами, ну не серьезный подход.