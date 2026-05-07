Ведущий геймдизайнер Escape from Tarkov покинул студию после девяти лет работы

Один из ключевых разработчиков Escape from Tarkov Жан Тюлегенов объявил об уходе из Battlestate Games. Он проработал в студии девять лет и принимал участие в создании многих важных элементов игры — от первых квестов до механик убежища и экономики.

В своём обращении Тюлегенов поблагодарил руководство и команду за совместную работу, отдельно отметив главу студии Никиту Буянова. Он вспомнил, как формировалась игра на ранних этапах, включая появление боссов и развитие ключевых систем, и подчеркнул, что этот путь был непростым, но стоил усилий.

Уход геймдизайнера стал частью более широкой волны изменений: ранее компанию покинули и другие сотрудники, которые теперь заняты новым проектом в рамках Nomion Games. В комментариях к заявлению Тюлегенова коллеги намекнули, что он также может присоединиться к этой команде, хотя официального подтверждения пока нет.

Escape from Tarkov недавно достиг важного этапа с релизом версии 1.0, и дальнейшее развитие проекта продолжается. Однако уход одного из ведущих разработчиков может заметно повлиять на будущее игры и её направление.