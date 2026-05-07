Escape from Tarkov 27.07.2017
Ведущий геймдизайнер Escape from Tarkov покинул студию после девяти лет работы

IKarasik IKarasik

Один из ключевых разработчиков Escape from Tarkov Жан Тюлегенов объявил об уходе из Battlestate Games. Он проработал в студии девять лет и принимал участие в создании многих важных элементов игры — от первых квестов до механик убежища и экономики.

В своём обращении Тюлегенов поблагодарил руководство и команду за совместную работу, отдельно отметив главу студии Никиту Буянова. Он вспомнил, как формировалась игра на ранних этапах, включая появление боссов и развитие ключевых систем, и подчеркнул, что этот путь был непростым, но стоил усилий.

Уход геймдизайнера стал частью более широкой волны изменений: ранее компанию покинули и другие сотрудники, которые теперь заняты новым проектом в рамках Nomion Games. В комментариях к заявлению Тюлегенова коллеги намекнули, что он также может присоединиться к этой команде, хотя официального подтверждения пока нет.

Escape from Tarkov недавно достиг важного этапа с релизом версии 1.0, и дальнейшее развитие проекта продолжается. Однако уход одного из ведущих разработчиков может заметно повлиять на будущее игры и её направление.

askazanov

Совесть всё таки сыграла?)))