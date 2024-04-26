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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.6 2 029 оценок

Верность вознаграждается: разработчики Escape from Tarkov анонсировали бонусы для владельцев издания Edge of Darkness

Lunersun
Новости

Студия Battlestate Games, создатели популярного хардкорного шутера Escape from Tarkov, продемонстрировала своё уважение и признательность преданным фанатам, владеющим изданием Edge of Darkness. В ответ на критику, вызванную недавним анонсом нового дорогостоящего издания игры стоимостью 11 тысяч рублей, разработчики приняли решение предоставить ряд эксклюзивных преимуществ и бонусов для обладателей EoD, несмотря на то, что данное издание было снято с продажи ещё в январе.

Этот великодушный жест призван подчеркнуть неоценимый вклад, который внесли владельцы издания Edge of Darkness в развитие и процветание вселенной Escape from Tarkov. Среди многочисленных привилегий, которые ожидают счастливых обладателей EoD, можно отметить ускоренный возврат страховки, увеличенные на 20% персональные лимиты у торговцев, повышенную карму ЧВК, доступ к уникальному крафту в убежище, а также возросший навык «Харизма».

Помимо этого, владельцев EoD ждёт цепочка специальных квестов, успешное прохождение которых откроет доступ к улучшенным карманам ЧВК. Более того, игроки смогут бесплатно заменять две оперативные задачи в день, что предоставит им невиданную ранее гибкость в планировании своих действий на просторах Таркова.

И на этом сюрпризы не заканчиваются, поскольку разработчики приготовили для своих преданных фанатов уникальный жетон, повязку, набор одежды и "Legacy"-устройство. Кроме того, на протяжении последующих шести месяцев у владельцев EoD будет доступ к офлайн PvE-режиму, где они смогут оттачивать свои навыки и испытывать новые тактики в сражениях с управляемыми компьютером противниками.

А за несколько часов до этого анонса бонусов, студия Battlestate Games прокомментировала недавние споры вокруг кооперативного PvE-режима. По словам представителей компании, данный режим не является DLC (загружаемым контентом), а представляет собой полноценную игровую механику и новый режим, созданный специально для свежего издания Escape from Tarkov. Поэтому, несмотря на горячее желание некоторых игроков называть PvE-режим DLC, от этого его суть никак не изменится.

Этот комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди игрового сообщества. Многие поклонники Escape from Tarkov выразили своё несогласие с трактовкой студии, посчитав её довольно странной и непоследовательной.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
продемонстрировала своё уважение и признательность преданным фанатам
кроме того, на протяжении последующих шести месяцев у владельцев EoD будет доступ к офлайн PvE-режиму

Пве в аренду, потому что мы вас УВАЖАЕМ🤣🤣🤣🤣🤣🤣

8
Oscilograf
Пве в аренду, потому что мы вас УВАЖАЕМ

Как в анеке:
Лежат два пьянчуги в луже, грязные, оборванные, обоссавшиеся.

- Слыш, Васян, ты меня уважаешь?

- Уважаю. А ты меня?

- И я тебя уважаю. Значит мы с тобой уважаемые люди.

4
JohnTornton

кто купит за 11к, тот лох

6
A E
Этот великодушный жест

плюнули в лицо, а теперь преподносят это как благодать

3
Аристов--Черный

А вкусный сухарик верным пса... постоянным фанатам дадут?:))

3
QuadragenarianFawzi

Продавали бы они отдельно PvE-режим рублей так за тысячу, раскупили бы как горячие пирожки, нет они вломили цену из за жадности :(

1