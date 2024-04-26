Верность вознаграждается: разработчики Escape from Tarkov анонсировали бонусы для владельцев издания Edge of Darkness

Студия Battlestate Games, создатели популярного хардкорного шутера Escape from Tarkov, продемонстрировала своё уважение и признательность преданным фанатам, владеющим изданием Edge of Darkness. В ответ на критику, вызванную недавним анонсом нового дорогостоящего издания игры стоимостью 11 тысяч рублей, разработчики приняли решение предоставить ряд эксклюзивных преимуществ и бонусов для обладателей EoD, несмотря на то, что данное издание было снято с продажи ещё в январе.
Этот великодушный жест призван подчеркнуть неоценимый вклад, который внесли владельцы издания Edge of Darkness в развитие и процветание вселенной Escape from Tarkov. Среди многочисленных привилегий, которые ожидают счастливых обладателей EoD, можно отметить ускоренный возврат страховки, увеличенные на 20% персональные лимиты у торговцев, повышенную карму ЧВК, доступ к уникальному крафту в убежище, а также возросший навык «Харизма».
Помимо этого, владельцев EoD ждёт цепочка специальных квестов, успешное прохождение которых откроет доступ к улучшенным карманам ЧВК. Более того, игроки смогут бесплатно заменять две оперативные задачи в день, что предоставит им невиданную ранее гибкость в планировании своих действий на просторах Таркова.
И на этом сюрпризы не заканчиваются, поскольку разработчики приготовили для своих преданных фанатов уникальный жетон, повязку, набор одежды и "Legacy"-устройство. Кроме того, на протяжении последующих шести месяцев у владельцев EoD будет доступ к офлайн PvE-режиму, где они смогут оттачивать свои навыки и испытывать новые тактики в сражениях с управляемыми компьютером противниками.
А за несколько часов до этого анонса бонусов, студия Battlestate Games прокомментировала недавние споры вокруг кооперативного PvE-режима. По словам представителей компании, данный режим не является DLC (загружаемым контентом), а представляет собой полноценную игровую механику и новый режим, созданный специально для свежего издания Escape from Tarkov. Поэтому, несмотря на горячее желание некоторых игроков называть PvE-режим DLC, от этого его суть никак не изменится.
Этот комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди игрового сообщества. Многие поклонники Escape from Tarkov выразили своё несогласие с трактовкой студии, посчитав её довольно странной и непоследовательной.
Пве в аренду, потому что мы вас УВАЖАЕМ🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Как в анеке:
Лежат два пьянчуги в луже, грязные, оборванные, обоссавшиеся.
- Слыш, Васян, ты меня уважаешь?
- Уважаю. А ты меня?
- И я тебя уважаю. Значит мы с тобой уважаемые люди.
кто купит за 11к, тот лох
плюнули в лицо, а теперь преподносят это как благодать
А вкусный сухарик верным пса... постоянным фанатам дадут?:))
Продавали бы они отдельно PvE-режим рублей так за тысячу, раскупили бы как горячие пирожки, нет они вломили цену из за жадности :(