Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 524 оценки

Вышел релизный геймплейный трейлер Escape from Tarkov

IKarasik IKarasik

Battlestate Games опубликовала финальный релизный трейлер Escape from Tarkov, приуроченный к завтрашнему выходу полной версии игры. В ролике разработчики сделали акцент на атмосфере, обновлённых локациях, перестрелках и ключевых фракциях, подчёркивая масштаб изменений, к которым проект пришёл за годы беты.

Полноценный релиз Escape from Tarkov состоится 15 ноября, а вместе с запуском игрокам обещают новый контент, переработанные системы прогрессии и улучшенную оптимизацию.

Трейлер служит финальным напоминанием: уже завтра шутер выходит из многолетней беты и официально стартует как версия 1.0.

Комментарии:  26
DESOL4TE

Трейлеры таркова не имеют никакого отношения к игре ) Как будто они из параллельной вселенной где с игрой все хорошо.

Samson48

Что не так с игрой?

ceratops95 Samson48

тебя всегда будет поджидать **** кемпер возле точки выхода с снайпой ждущий халявный лут

Playground_man

Ну так с игрой ...всё хорошо.

Александр Дантес

А геймплэй то где? Нарезка буй пойми чего, пафосно, громко с "выбуёнами" но полноценный гейплэй не показали - не хорошо, не хорошо...

Samson48

Геймплей уже 10 лет показывают.

SEV DRAKE
Александр Дантес Samson48

Эту думку то?)))

Алексей1478

эпик

GamingWorkshop

Никитос в тг там даёт ждааа

GamingWorkshop
Samson48

Ну а че, норм чел, общается с аудиторией, ничего из себя не строит, какой он есть.

Tiger Goose

Мешок с херами есть среди бонусов за оформление предварительного заказа?

grendel777

завтра видно будет, что они там с PVE намутили.

Playground_man

Завтра уже будем выбираться из Таркова 🤍
Выглядит отлично, очень интересно, что они сделали в сингл компании.

WerGC

в игре теперь есть сюжетка?

Chebur17
Hevin

Да, как и обещали

ZimmaZerg

Жду аж с альфы) Посмотрим че там Никитос намутил

ZADIRA2

Трейлер конечно писдёщь, я бы понял, еслиб весь трейлер чел лежал в траве и ждал когото, всё.

Melodicue

ну не все ж играют, как ты