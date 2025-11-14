Вышел релизный геймплейный трейлер Escape from Tarkov

Battlestate Games опубликовала финальный релизный трейлер Escape from Tarkov, приуроченный к завтрашнему выходу полной версии игры. В ролике разработчики сделали акцент на атмосфере, обновлённых локациях, перестрелках и ключевых фракциях, подчёркивая масштаб изменений, к которым проект пришёл за годы беты.
Полноценный релиз Escape from Tarkov состоится 15 ноября, а вместе с запуском игрокам обещают новый контент, переработанные системы прогрессии и улучшенную оптимизацию.
Трейлер служит финальным напоминанием: уже завтра шутер выходит из многолетней беты и официально стартует как версия 1.0.
Трейлеры таркова не имеют никакого отношения к игре ) Как будто они из параллельной вселенной где с игрой все хорошо.
Что не так с игрой?
тебя всегда будет поджидать **** кемпер возле точки выхода с снайпой ждущий халявный лут
Ну так с игрой ...всё хорошо.
А геймплэй то где? Нарезка буй пойми чего, пафосно, громко с "выбуёнами" но полноценный гейплэй не показали - не хорошо, не хорошо...
Геймплей уже 10 лет показывают.
Эту думку то?)))
эпик
Никитос в тг там даёт ждааа
Ну а че, норм чел, общается с аудиторией, ничего из себя не строит, какой он есть.
Мешок с херами есть среди бонусов за оформление предварительного заказа?
завтра видно будет, что они там с PVE намутили.
Завтра уже будем выбираться из Таркова 🤍
Выглядит отлично, очень интересно, что они сделали в сингл компании.
в игре теперь есть сюжетка?
Да, как и обещали
Жду аж с альфы) Посмотрим че там Никитос намутил
Трейлер конечно писдёщь, я бы понял, еслиб весь трейлер чел лежал в траве и ждал когото, всё.
ну не все ж играют, как ты