Вышел релизный геймплейный трейлер Escape from Tarkov

Battlestate Games опубликовала финальный релизный трейлер Escape from Tarkov, приуроченный к завтрашнему выходу полной версии игры. В ролике разработчики сделали акцент на атмосфере, обновлённых локациях, перестрелках и ключевых фракциях, подчёркивая масштаб изменений, к которым проект пришёл за годы беты.

Полноценный релиз Escape from Tarkov состоится 15 ноября, а вместе с запуском игрокам обещают новый контент, переработанные системы прогрессии и улучшенную оптимизацию.

Трейлер служит финальным напоминанием: уже завтра шутер выходит из многолетней беты и официально стартует как версия 1.0.