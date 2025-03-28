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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 345 оценок

Вышло обновление 0.16.5.0 для Escape from Tarkov: улучшения звука, графики и новые функции

butcher69 butcher69

Разработчики Escape from Tarkov продолжили работу над игрой, выпустив обновление 0.16.5.0, которое привнесло несколько важных улучшений и исправлений. В этот раз внимание было уделено звуку, графике и балансу.

Звук был переработан: громкость звуков ветра и дождя была сбалансирована, а громкость лутания была уменьшена как от первого, так и от третьего лица. Также увеличен радиус громкости звуков передвижения игрока от третьего лица, а эффект реверберации на локациях стал менее заметным. Кроме того, выравнивание громкости звуков при использовании активных наушников улучшено.

Графика также получила доработку: теперь использование большого количества фонарей на оружии не создаст лишние засветы на ближних дистанциях для наблюдателей.

В балансе появились нововведения: введен новый кейс для ключей, который можно приобрести у Терапевта на первом и втором уровне лояльности, а также добавлены новые рецепты крафта в модуле Разведцентр. Также статус "Найдено в рейде" был убран для всех патронов.

В AI теперь обычные Дикие будут произносить фразу перед атакой на близкой дистанции, если находятся в зоне ограниченной видимости.

10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кошачий комочек

очень полезная инфа

2
ADrus

Ну такое...

1
nicomedes

Версия 1.0 в 2077 году?

0
ak-13

В 3077

0
Юркец

еще лет 40 и может допилят до версии 1.0))

0
matrixua

звук реально улучшили

0
Руслан Меркулов 2

игра как была шлаком так и остаётся ещё и ценник конский задрали

-1
matrixua

а шо ты тут забыл казуальщик?

-1
saiditsme

У некоторых теперь кроме завода никуда зайти невозможно.

Ну и продолжают оказуаливать Тряков. Это печально. Будем скучать по ботам дикусам ставящим голова глаза из непроглядных кустов. с 300 метров.

Ждем стабильный SPT на 16.5 патч 👍

-6
Sergei Shnaider

человек, ты в Тарков то играешь хоть? Где ты нашёл оказуаливание?

5
Александр Дантес

А при чём здесь оказуаливание ?

2
Геральт Батькович Sergei Shnaider

"ботам дикусам ставящим голова глаза из непроглядных кустов. с 300 метров" - чего не понятно то =)

0
saiditsme Sergei Shnaider

Только SPT. У меня лишних нервов нет. И платить не хочется за такое. Доделают (когда-нибудь) - обзательна куплю. А пока я бета-тестер.

0