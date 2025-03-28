Вышло обновление 0.16.5.0 для Escape from Tarkov: улучшения звука, графики и новые функции

Разработчики Escape from Tarkov продолжили работу над игрой, выпустив обновление 0.16.5.0, которое привнесло несколько важных улучшений и исправлений. В этот раз внимание было уделено звуку, графике и балансу.

Звук был переработан: громкость звуков ветра и дождя была сбалансирована, а громкость лутания была уменьшена как от первого, так и от третьего лица. Также увеличен радиус громкости звуков передвижения игрока от третьего лица, а эффект реверберации на локациях стал менее заметным. Кроме того, выравнивание громкости звуков при использовании активных наушников улучшено.

Графика также получила доработку: теперь использование большого количества фонарей на оружии не создаст лишние засветы на ближних дистанциях для наблюдателей.

В балансе появились нововведения: введен новый кейс для ключей, который можно приобрести у Терапевта на первом и втором уровне лояльности, а также добавлены новые рецепты крафта в модуле Разведцентр. Также статус "Найдено в рейде" был убран для всех патронов.

В AI теперь обычные Дикие будут произносить фразу перед атакой на близкой дистанции, если находятся в зоне ограниченной видимости.