Вышло обновление 0.16.5.0 для Escape from Tarkov: улучшения звука, графики и новые функции

Разработчики Escape from Tarkov продолжили работу над игрой, выпустив обновление 0.16.5.0, которое привнесло несколько важных улучшений и исправлений. В этот раз внимание было уделено звуку, графике и балансу.
Звук был переработан: громкость звуков ветра и дождя была сбалансирована, а громкость лутания была уменьшена как от первого, так и от третьего лица. Также увеличен радиус громкости звуков передвижения игрока от третьего лица, а эффект реверберации на локациях стал менее заметным. Кроме того, выравнивание громкости звуков при использовании активных наушников улучшено.
Графика также получила доработку: теперь использование большого количества фонарей на оружии не создаст лишние засветы на ближних дистанциях для наблюдателей.
В балансе появились нововведения: введен новый кейс для ключей, который можно приобрести у Терапевта на первом и втором уровне лояльности, а также добавлены новые рецепты крафта в модуле Разведцентр. Также статус "Найдено в рейде" был убран для всех патронов.
В AI теперь обычные Дикие будут произносить фразу перед атакой на близкой дистанции, если находятся в зоне ограниченной видимости.
очень полезная инфа
Ну такое...
Версия 1.0 в 2077 году?
В 3077
еще лет 40 и может допилят до версии 1.0))
звук реально улучшили
игра как была шлаком так и остаётся ещё и ценник конский задрали
а шо ты тут забыл казуальщик?
У некоторых теперь кроме завода никуда зайти невозможно.
Ну и продолжают оказуаливать Тряков. Это печально. Будем скучать по ботам дикусам ставящим голова глаза из непроглядных кустов. с 300 метров.
Ждем стабильный SPT на 16.5 патч 👍
человек, ты в Тарков то играешь хоть? Где ты нашёл оказуаливание?
А при чём здесь оказуаливание ?
"ботам дикусам ставящим голова глаза из непроглядных кустов. с 300 метров" - чего не понятно то =)
Только SPT. У меня лишних нервов нет. И платить не хочется за такое. Доделают (когда-нибудь) - обзательна куплю. А пока я бета-тестер.