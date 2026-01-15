За два месяца финал Escape from Tarkov осилили чуть больше 10 тысяч игроков

Прошло два месяца с момента выхода Escape from Tarkov версии 1.0, которая ознаменовала полноценный релиз шутера и добавила в игру долгожданную «концовку». Однако добраться до неё смогли лишь единицы. По официальным данным, финал кампании завершили всего 10 489 человек.

Эту цифру подтвердил глава Battlestate Games Никита Буянов. С выходом версии 1.0 у игроков появилась возможность «сбежать из Таркова» по-настоящему — выполнив новую сюжетную кампанию и пройдя финальное испытание на карте Terminal. Этот заключительный этап представляет собой жёсткий «гаунтлет», который многие называют самым сложным испытанием за всю историю игры.

Ситуацию усложняет и сам финал: эвакуация происходит на лодке, но количество мест ограничено. В зависимости от размера отряда, не все игроки гарантированно смогут выбраться, а значит — кому-то придётся начинать финальную миссию заново.

Первым игроком в мире, которому удалось пройти Тарков до конца, стал стример Tigz — ему потребовалось около двух недель после релиза 1.0. С тех пор число «сбежавших» выросло, но на фоне общей аудитории игры это всё ещё капля в море.

Точное количество игроков Escape from Tarkov неизвестно, но даже по приблизительным оценкам речь идёт о сотнях тысяч активных пользователей. Сам Буянов ранее упоминал, что в PvP и PvE режимах одновременно могут находиться до 100 тысяч человек. На этом фоне 10 тысяч прошедших финал выглядят как крайне небольшой процент.