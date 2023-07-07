Escape from Tarkov 27.07.2017
7.4 1 697 оценок

Жесть как она есть: вышел тизер Escape from Tarkov, посвященный Hardcore mode

©
ltdx
Новости

В сети появился любопытный тизер Escape from Tarkov под названием Hardcore mode. Доподлинно неизвестно, какому именно аспекту игры посвящен ролик, но, если название говорящее, то нас ждет «хардкорный режим». Кровища и многочисленные смерти в тизере к этому всячески располагают.

Кроме того, в игре появился квест «Дегустация», где нужно будет отстреливать бойцов ЧВК, будучи под действием коктейля «Обдолбоса». В качестве награды игроки получат по снайперской винтовке.

Escape from Tarkov — мультиплеерный шутер от первого лица, действие которого происходит в вымышленном российском городе Тарков, охваченном анархией. Игрокам отводятся роли бойцов враждующих частных военных компаний должны делать вылазки в различные области города, пытаясь собрать там ценные предметы и покинуть опасный район. При этом каждый игрок противостоит как соперникам-игрокам, так и противникам, управляемым компьютером.

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Антон Патриарх Логвинов

Куда уж хардкорнее постоянных рандомных головаглаза.

4
Kitocun

Например одна жизнь

0
0ncnjqybr Kitocun

В таркове у всех и так одна жизнь.

0
Glukinc

С МПа, в алтыне)

0
Garris1304

голова уши

0
alexik131

Это тизер ивента с измененным стимулятором

-_-

0