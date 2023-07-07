Жесть как она есть: вышел тизер Escape from Tarkov, посвященный Hardcore mode ©

В сети появился любопытный тизер Escape from Tarkov под названием Hardcore mode. Доподлинно неизвестно, какому именно аспекту игры посвящен ролик, но, если название говорящее, то нас ждет «хардкорный режим». Кровища и многочисленные смерти в тизере к этому всячески располагают.

Кроме того, в игре появился квест «Дегустация», где нужно будет отстреливать бойцов ЧВК, будучи под действием коктейля «Обдолбоса». В качестве награды игроки получат по снайперской винтовке.

Escape from Tarkov — мультиплеерный шутер от первого лица, действие которого происходит в вымышленном российском городе Тарков, охваченном анархией. Игрокам отводятся роли бойцов враждующих частных военных компаний должны делать вылазки в различные области города, пытаясь собрать там ценные предметы и покинуть опасный район. При этом каждый игрок противостоит как соперникам-игрокам, так и противникам, управляемым компьютером.