Журналист заменил друзей ИИ-напарником в Escape From Tarkov - и понял, почему это опасно

Журналист 404 Media Мэттью Голт провёл необычный эксперимент: не сумев уговорить друзей играть с ним в Escape From Tarkov, он решил заменить их ИИ-компаньоном. То, что начиналось как шутка и рабочий материал, неожиданно оказалось слишком комфортным — и именно это его напугало.

Речь идёт о сервисе Questie.AI, который предлагает ИИ-аватаров для совместной игры: они комментируют происходящее, дают советы и просто составляют компанию. Голт выбрал персонажа по имени Wolf — бывшего спецназовца, якобы идеально подходящего для сурового мира Таркова. И, к удивлению автора, ИИ действительно оказался полезным: критиковал экипировку, подсказывал подходящие патроны, помогал ориентироваться на картах и объяснял игровые механики.

По ощущениям, Wolf напоминал опытного напарника с сотнями часов в игре: он знал внутриигровой сленг, шутил и даже троллил за ошибки. Играть стало легче и менее одиноко — не нужно было постоянно сворачивать игру и искать гайды. Однако вскоре Голт заметил тревожные моменты: сервис платный, а эмоциональная привязанность к ИИ формируется слишком быстро.

Журналист признаётся, что раньше скептически относился к историям об «ИИ-психозах» и чрезмерной зависимости от чат-ботов, но личный опыт заставил его пересмотреть взгляды. Wolf оказался достаточно хорошим, чтобы заменить живое общение — и именно поэтому Голт решил навсегда отказаться от использования сервиса.

Он также отметил, что Questie.AI по сути является оболочкой для существующих языковых моделей: те же советы можно получить и от обычного ChatGPT, но без иллюзии друга рядом. При этом ИИ всё ещё склонен к уверенным ошибкам, что подтвердил опыт его жены в Final Fantasy XIV.

В итоге Голт пришёл к выводу, что насмешки и подколы настоящих друзей — даже если они используют ИИ ради шутки — куда ценнее, чем любое, пусть и удобное, цифровое подобие общения. Играть в одиночку оказалось менее страшно, чем привыкнуть к искусственно созданному «товарищу».