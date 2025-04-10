Battlestate Games запустила первый боевой пропуск во вселенной Escape from Tarkov - и он бесплатный

Разработчики из Battlestate Games представили первый в истории боевой пропуск во вселенной Escape from Tarkov. Он получил название Season 0 и доступен исключительно в спин-оффе Escape from Tarkov: Arena, многопользовательской сессионной игре, вышедшей в декабре 2023 года. Новый формат — это своеобразный эксперимент, цель которого — изучить реакцию игроков перед возможным внедрением аналогичной системы в основной "экстракшн"-шутер.

Боевой пропуск включает свыше 100 уникальных наград, среди которых — тактическая одежда, маски, внутриигровая валюта GP и ящики с припасами для основного Escape from Tarkov. И что особенно важно — боевой пропуск полностью бесплатный.

Игроки смогут прокачивать уровни Season 0, участвуя в матчах Escape from Tarkov: Arena, при этом часть наград будет применима и в оригинальном Escape from Tarkov. Таким образом, даже если вы предпочитаете PvE или не заходите в "Арену" часто, некоторые из бонусов всё равно будут доступны.

Разработчики предупредили, что не все предметы будут доступны в PvE: механика синхронизации между Arena и PvE-режимом Escape from Tarkov пока не завершена. Например, внутриигровой магазин Реф пока отсутствует.

У игроков будет два месяца, чтобы пройти боевой пропуск, однако Battlestate Games оставляет за собой право продлить его действие — всё будет зависеть от обратной связи комьюнити. Кроме того, все полученные награды, включая специальную валюту из Battle Pass, сохранятся даже после традиционного вайпа — как в Tarkov: Arena, так и в основной версии игры.

Запуск Season 0 в Arena может стать важным шагом к более активной монетизации всей вселенной Escape from Tarkov. Но пока — это шанс для игроков попробовать новую систему, не тратя при этом ни копейки, и заработать множество полезных и косметических предметов.

Если эксперимент окажется успешным, боевые пропуски вполне могут стать частью и основной игры.