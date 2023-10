Бета-версия Escape From Tarkov Arena начнется в начале декабря

Во время турнира по Escape From Tarkov Arena на TwitchCon генеральный директор компании BattleState Games Никита Буянов раскрыл информацию о сроках выхода бета-версии Escape From Tarkov Arena, которая будет доступна всем, кто оформит предварительный заказ на игру.

Во время интервью Никиту спросили, может ли он назвать дату выхода бета-версии Escape From Tarkov Arena, и хотя он не стал называть конкретную дату, но сообщил, что в настоящее время планируется запустить бета-версию в начале декабря 2023 года.

Начало декабря - это хороший период времени, в который мы хотим выпустить ее.

Несмотря на то, что это не совсем точная дата выхода, это самый близкий к реальности пример того, когда мы сможем приступить к игре в Arena. До сих пор единственным сроком выхода бета-версии был этот год, но из-за молчания в течение нескольких месяцев некоторые фанаты начали беспокоиться, что она может быть отложена. Однако новости с TwitchCon успокоят многих поклонников, и теперь дата выхода игры в декабре вполне вероятна.

Все, кто оформит предварительный заказ на Escape From Tarkov Arena, получат доступ к бета-версии, а если вы уже приобрели издание Edge of Darkness Escape From Tarkov, то получите игру и доступ к бета-версии бесплатно.