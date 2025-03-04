Escape from Tarkov: Arena готовится к выходу в Epic Games Store

Хардкорный шутер Escape from Tarkov: Arena вскоре станет доступен в магазине Epic Games Store. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого, а полноценный релиз состоится совсем скоро.

Escape from Tarkov: Arena предлагает поклонникам вселенной Таркова новый игровой опыт — это смесь фирменных реалистичных механик оригинального EFT и напряжённых PvP-сражений в коротких матчах. Вместо долгих рейдов здесь ставку делают на динамику и командную работу, сохраняя всё то, за что любят серию: проработанную баллистику, сложные системы оружия и отсутствие аркадных упрощений.

Проект создаётся как отдельная дисциплина во вселенной Таркова и рассчитан на тех, кто хочет испытать своё мастерство в условиях быстрой, но безжалостной схватки, где важен каждый выстрел и каждое действие команды.

Официальной даты релиза пока нет, но разработчики обещают поделиться новостями в ближайшее время.