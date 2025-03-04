Escape from Tarkov: Arena готовится к выходу в Epic Games Store

Хардкорный шутер Escape from Tarkov: Arena вскоре станет доступен в магазине Epic Games Store. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого, а полноценный релиз состоится совсем скоро.
Escape from Tarkov: Arena предлагает поклонникам вселенной Таркова новый игровой опыт — это смесь фирменных реалистичных механик оригинального EFT и напряжённых PvP-сражений в коротких матчах. Вместо долгих рейдов здесь ставку делают на динамику и командную работу, сохраняя всё то, за что любят серию: проработанную баллистику, сложные системы оружия и отсутствие аркадных упрощений.
Проект создаётся как отдельная дисциплина во вселенной Таркова и рассчитан на тех, кто хочет испытать своё мастерство в условиях быстрой, но безжалостной схватки, где важен каждый выстрел и каждое действие команды.
Официальной даты релиза пока нет, но разработчики обещают поделиться новостями в ближайшее время.
В стиме вряд ли выйдет, потому что позориться цифрой онлайна не захотят
Не только цифрами, не забывай, что в стиме есть ОТЗЫВЫ, а вот в егс их нет))))
у буянова настолько все плохо в плане финансов его подделки?
Лучше не надо.....шлак с корявой стрельбой (рандомная отдача в небо, разброс туда же), и непрохождением урона.
как в реале что думал лазерган будет