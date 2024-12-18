Escape from Tarkov: Arena получила новое обновление - Desert Eagle, сошки и полностью новый звук

Разработчики Escape from Tarkov: Arena выпустили масштабное обновление 0.2.4.0, которое существенно расширило возможности игры. Команда основательно поработала над улучшением практически всех аспектов проекта — от добавления нового контента до переработки базовых механик.

Завезли много новых стволов

Пожалуй, самым заметным дополнением стала внушительная коллекция нового оружия. Главная звезда — легендарный Desert Eagle, который завезли аж в пяти версиях. Тут вам и классический Mark XIX, и навороченный L6 WTS. А чтобы было чем кормить эти монстры, добавили патроны калибра .50 Action Express в четырёх вариантах. Ну и для разнообразия прикрутили версию под .357 Magnum.

Любителям автоматического оружия тоже есть чем заняться. Появилось целое семейство UZI — от компактного PRO Pistol до полноразмерного PRO SMG, все под 9x19. Докинули малыша СР-3М под мощный 9x39, а для любителей чего-то посерьёзнее припасли три версии пулемёта M60, включая модный вариант в песочном цвете.

Не забыли и про старые добрые стволы. Полностью перерисовали «Вал» с «Винторезом», освежили всю линейку «Кедров». А для тех, кто любит повозиться с тюнингом, завезли кучу новых примочек для SCAR, G36 и AUG.

Возможность стрелять с упора и сошек

Теперь можно упереть ствол во что-нибудь или поставить на сошки. Работает просто: нашёл удобную поверхность, нажал V — и вуаля, отдача меньше, выносливость почти не тратится.

С сошками чуть сложнее. Сначала раскладываешь их через Ctrl + V, потом ищешь ровную поверхность и активируешь упор. Зато в награду получаешь минимальную отдачу и почти нулевую раскачку при стрельбе. Правда, если решил прилечь, то без разложенных сошек в упор не получится поставить — такие правила.

Чтобы не путаться, сделали удобный значок в углу экрана — он показывает, можно ли использовать упор и что сейчас вообще происходит с оружием. А для тех, кто хочет ставить сошки на всё подряд, завезли новые крепления: направляющие от Magpul и Odin Works, плюс специальную штуку для сошек Harris под винтовку AI AXMC.

Масштабная переработка звуковой системы

Разработчики заморочились с наушниками. Полностью переделали как они работают: разделили звуки выстрелов и всего остального, добавили кучу настроек. Они даже пошли и записали, как звучат настоящие модели этих наушников — настолько хотели сделать всё похожим на реальность.

В итоге каждые наушники звучат по-своему, прямо как их реальные братья. Стало гораздо проще понимать, откуда стреляют и как далеко находится источник звука. И все эти настройки частот, шумодавы и компрессоры работают максимально похоже на настоящие.

Улучшения качества жизни

После обновления можно точно настраивать увеличение на 14 разных прицелах. И это не какая-нибудь мелочь, а серьёзные стволы: от тактического Burris FullField до снайперского монстра Nightforce ATACR. Регулируется плавно через ALT и колёсико мыши.

Гранаты тоже стало удобнее выбирать. На панельке быстрого доступа появилась специальная ячейка под кнопку G — там показывается, какую гранату вы достанете первой. А если подержать G подольше, выскочит список всех гранат с их количеством.

Новая защита и броня

С защитой тоже всё неплохо. Завезли футуристичный шлем DevTac Ronin Respirato. Но есть и более классические варианты: шлем Bastion в трёх расцветках и новые бронники от Stich Profi и Tasmanian Tiger.

Наушников тоже подвезли немало: несколько версий Peltor ComTac V и VI разных цветов, включая специальные модели для крепления на шлем EXFIL. Также для разнообразия тут есть Safariland Liberator HP 2.0 в модном песочном цвете.

Баланс и мелкие улучшения

Немного упростили жизнь с ценами на наушники — сейчас они стоят от 250 до 500 MP, разница стала поменьше. Подкрутили и механику рикошета для защиты головы — отныне она работает более понятно и предсказуемо.

Ну и по мелочи там много чего улучшили. Например, если на рукоятке ПМ есть кнопка быстрого сброса, теперь и анимации с ним будут другие. Освежили как выглядят броски гранат, прокачали внешний вид AUG A1 и A3 — там теперь и хват красивее, и газовый поршень реалистично двигается.