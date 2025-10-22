Escape from Tarkov: Arena станет бесплатной на этих выходных с бонусами и скидками

Battlestate Games объявила, что с 24 по 27 октября мультиплеерный шутер Escape from Tarkov: Arena станет временно бесплатным для всех игроков. Разработчики назвали это отличной возможностью протестировать последние изменения игры и прокачать первый сезон BattlePass.

В рамках акции также будет действовать скидка 15% на Escape from Tarkov: Arena и набор PVE Zone + EFT: Arena. Предложение доступно как на официальном сайте, так и в Epic Games Store, однако приобрести набор можно только при наличии версии Escape from Tarkov: Standard Edition или старше. Владельцы PvE Zone, Escape from Tarkov: Arena, изданий Edge of Darkness и The Unheard Edition не смогут воспользоваться предложением.

Во время бесплатных выходных игрокам будут доступны Twitch-дропсы — внутриигровые награды за просмотр трансляций в категории EFT: Arena на Twitch. Это позволит не только опробовать игру, но и получить ценные предметы, усиливающие прогресс в PvP и PvPvE-сражениях.

Напомним, что 15 ноября Battlestate Games планирует полноценный релиз Escape from Tarkov из раннего доступа. Ранее разработчики также опубликовали системные требования шутера в Steam, где в рекомендованной конфигурации указано 64 ГБ оперативной памяти, что подчёркивает техническую насыщенность и масштаб проекта.