Почти пять триллионов рублей и 400 миллионов фрагов: что творилось в Escape from Tarkov: Arena во время патча 0.2.0

В Battlestate Games поделились статистикой по Arena — они собрали данные о том, что творилось в игре во время патча 0.2.0. Про EFT можете почитать в другой новости.

Кого больше — USEC или BEAR?

Как и следовало ожидать, западных наёмников (USEC) в игре заметно больше — их выбрали 62% игроков. А вот на долю российских контрактников (BEAR) пришлось всего 38%. Да и по убийствам USEC впереди — нащёлкали почти 242 миллиона фрагов против 161 миллиона у BEAR.

А ещё игроки успели неплохо заработать — общая сумма добытых рублей превысила 4,8 триллиона. Кроме того, геймеры оказались довольно прилежными в выполнении заданий: они завершили больше 11,6 миллиона ежедневных и около 1,2 миллиона еженедельных квестов.

Любимое оружие и снаряжение

Что касается выбора оружия, то тут особых сюрпризов нет — чаще всего игроки брали в бой американскую штурмовую винтовку M4A1 под патрон 5.56x45. На втором месте оказалась австрийская Steyr AUG A1 того же калибра, а замыкает тройку лидеров российский бесшумный автомат «Вал» под патрон 9x39.

Среди стартовых наборов снаряжения самыми популярными стали «Рок-н-ролл», «Всадник» и «Ворчун».

Какие карты полюбились игрокам?

В разных режимах — разные фавориты:

В BlastGang народ чаще всего бегал по Вокзалу (35% игр), чуть реже по Стадиону (33%) и Порту 5 (32%).

В командных заварушках TeamFight самой популярной оказалась Разборка — там прошло 37% всех игр. За ней идут Стадион (34%) и Экватор (29%).

А вот в «последнем герое» (Last Hero) картина вообще забавная — почти три четверти всех игр прошли на Разборке! Остальные карты даже близко не подобрались: на Порту 5 всего 15% матчей, на Экваторе — 13%.

Когда дело доходило до захвата точек в режиме Checkpoint, больше половины игроков (53%) выбирали Форт. Оставшиеся матчи разделили между собой Порт 5 (24%) и Стадион (23%).

И не забывайте, что сегодня для игры выходит патч 0.2.5.