СТРИМ: Escape from Tarkov Arena - реалистичные страдания и проводы 2023 года

Думаю об Escape from Tarkov, его особенностях и игровых механиках, достаточно трудно представить его в виде PvP-arena-шутера. Однако. разработчики смогли. У нас появилась возможность опробовать Escape from Tarkov Arena, за одним и вам показать: что там, да как.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Вот это время летит. Вроде только недавно встречали Baldur's Gate 3 и дуэтом из карликового данмера и барда-эльфийки делали первые шаги в одной из лучших игр последнего времени. И вот уже и новый год на носу, а нас забросило в крайне недружелюбный к новичкам проект. Такой вот он, получается, последний стрим 2023 года. Приходите поболтать о всяком, задать вопросы об игре и сайте. Интересно или весело может и не быть, но приятную атмосферу и живое общение гарантируем.

Осваиваться в суровом и реалистичном онлайн-шутере будет бессменный дуэт GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!