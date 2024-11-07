В Escape from Tarkov: Arena добавили историческую крепость и другие новинки

Разработчики Escape from Tarkov: Arena выпустили крупное обновление 0.2.2.0, добавившее в игру множество нового контента и важных изменений. Пожалуй, самым заметным дополнением стала новая локация «Форт» — старинное фортификационное сооружение времён Николая I, которое успело побывать и тюрьмой, и военной базой, а теперь превратилось в арену для сражений. Правда, пока локация доступна только в режимах BlastGang и Checkpoint, но разработчики обещают расширить список поддерживаемых режимов в будущих обновлениях.

Новые режимы и возможности

Вместе с «Фортом» в игру добавили новый режим Checkpoint — командные сражения с возрождением, где игрокам предстоит бороться за контроль над ключевыми точками карты. Команда, первой набравшая необходимое количество очков захвата, одерживает победу. Пока что режим доступен на трёх локациях: «Порт 5», «Стадион» и новом «Форте». А вот на других картах он появится позже.

Интеграция с основной игрой

Авторы наконец-то восстановили синхронизацию заданий между Arena и оригинальным Escape from Tarkov, исправив известные проблемы с рассинхронизацией профилей. При этом игрокам, потерявшим прогресс из-за этих багов, обещают компенсацию. Кроме того, реализовали общую систему тактической одежды — теперь экипировку, купленную в одной игре, можно использовать и в другой. Для этого в Arena даже добавили специального торговца — Барахольщика. Только учтите, что некоторые комплекты вроде "USEC Chameleon" временно недоступны из-за конфликта с цветом повязок, а уникальные стартовые наборы диких и рейдеров останутся эксклюзивом Arena.

Новое снаряжение

В арсенале игроков появилась мини-граната V40, которая заменит РГД-5 и Ф-1 в режимах BlastGang и TeamFight. Разработчики надеются, что менее мощный боеприпас сократит количество случайных смертей. А вот новая дымовая граната M18 жёлтого цвета, напротив, стала эффективнее — дым распространяется быстрее и плотнее заполняет пространство. Вот только на локации «Вокзал» с ней пока есть визуальные проблемы, но их обещают исправить в ближайших патчах.

Улучшения для наблюдателей и игроков

В режиме наблюдателя появилась мини-карта, показывающая передвижение бойцов, перестрелки и ключевые точки. Эта функция доступна в режиме BlastGang, но позже появится и в TeamFight. Карту можно развернуть на весь экран клавишей "Z" — особенно полезно это будет во время турниров и для изучения локаций.

А ещё добавили систему MVP с бонусами за выдающиеся результаты. Лучший игрок раунда определяется по вкладу в победу — учитываются установка и обезвреживание устройств, захват точек, убийства и нанесённый урон. MVP матча получает +15% к деньгам и опыту, а за каждое звание MVP раунда даётся бонус в +2%.

Экономические изменения

Разработчики существенно переработали систему наград. В BlastGang и LastHero денежные выплаты уменьшили на 15%, а в TeamFight — на 20%. Для нового режима Checkpoint установили максимальную награду в 275 000 рублей за победу, при ничьей команды получат по 137 500 рублей, а проигравшие останутся ни с чем.

Изменились и награды опытом. В TeamFight снизили бонусы за убийства с 250 до 200 очков, за захват точек — с 300 до 250, за победу — с 4200 до 3600. В BlastGang тоже урезали выплаты: опыт за установку устройства уменьшили со 200 до 150, за его защиту — с 400 до 300, а за обезвреживание — с 500 до 400. В LastHero зато повысили награды за серию убийств: за двойное отныне дают 75 очков вместо 50, а за тройное — 150 вместо 75.

Технический прогресс

Для удобства игроков появилось tab-screen окно с информацией о командах, которое можно вызвать прямо во время боя. Во время просмотра можно свободно передвигаться и стрелять, а привязку клавиш легко изменить в настройках. Также улучшили систему оповещения о технических работах и проблемах с подключением — теперь статус серверов отображается в верхней части экрана на всех страницах игры.

Работа над ошибками

Разработчики исправили множество технических проблем. Починили модуль ЛЦУ в режиме наблюдателя, устранили баг с застреванием между раундами после выхода игрока из матча, исправили проблемы с покупкой предметов и передачей вещей между играми. Особенно важным стало исправление бага с временными банами за случайные убийства союзников между раундами и некорректной работы стримерского режима. Теперь также не будет сбрасываться счётчик убийств в LastHero при переподключении, а предупреждение о выходе из матча перестанет появляться после его завершения.