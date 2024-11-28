В Escape from Tarkov: Arena появились первые достижения - пока без наград, зато больше полусотни

В Escape from Tarkov: Arena появилась первая версия системы достижений. В обновлении 0.2.2.1 добавили больше полусотни разных ачивок, хотя пока за них ничего не дают — можно только полюбоваться списком в своём профиле.

Также в режиме командных боёв произошла небольшая, но важная перемена — старые добрые гранаты F-1 заменили на V40. Да и вообще, разработчики поработали над технической частью — пофиксили давнюю проблему с полной перекачкой клиента и разобрались с багом, из-за которого игра могла зависнуть при запуске кастомного матча.

Заодно привели в порядок интерфейс для наблюдателей — теперь смотреть за чужими боями должно стать гораздо удобнее.