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Escape from Tarkov: Arena 17.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 55 оценок

В Escape from Tarkov: Arena пришла зима: игроков ждут заснеженные локации, новое снаряжение и праздничные ивенты

Lunersun
Новости

Сегодня началась установка нового патча не только для Escape from Tarkov, но и для Arena. Серверы также будут недоступны примерно 8 часов, хотя это время может увеличиться, если возникнут какие-то сложности.

В Escape from Tarkov началась установка масштабного зимнего обновления - будет вайп и новогоднее событие

Новогоднее событие

Разработчики подготовились к праздникам — запустили новогодний ивент с кучей подарков. Можно выбить особое достижение, зимнюю форму для бойцов BEAR и USEC, а ещё всякие праздничные штуки вроде шапок и масок.

А ещё теперь между обычным Тарковым и Ареной можно передавать новогодние подарки и шары. Сами шары будут падать за ежедневные и еженедельные задания.

Зимние обновления локаций

Форт, Порт 5, Дворы и Автосервис засыпало снегом — там сейчас по-настоящему зимняя атмосфера. Играть на заснеженных картах разрешается во всех режимах, даже в рейтинге.

На Экваторе всё переделали — и свет, и саму карту. Заодно поработали над оптимизацией, так что должно меньше тормозить. А вот на Форте решили проблему с тесными респаунами в режимах Checkpoint и TeamFight — расширили зоны появления и добавили больше путей, чтобы команды не толкались на старте.

Изменения в балансе

Завезли патроны для разных классов:

  • Штурмовики теперь могут взять БП под калибры 5.45 и 7.62
  • Разведчикам достались БС (5.45) и AP SX (4.6х30)
  • Ну а стрелки получили самое вкусное: 7Н39, MAI AP и патроны под Лапуа

Экономика и снаряжение:

  • Оружие под калибры 5.45х39 и 7.62х39 подешевело на 10-30%
  • Класс «Подавитель» имеет на 1000 MP больше брони
  • Убрали винтовку SWORD International Mk-18 .338 LM
  • Изменили стоимость P22 до 117 MP
  • eTG-change больше нельзя использовать на Штурмовике и Подавителе
  • Граната V40 Mini взрывается через 2.5 секунды вместо 3

Изменения в прогрессии

  • Снизили получаемый опыт за оружие в Арсенале и после матчей
  • Усложнили ежедневные и еженедельные задания
  • Уменьшили награды за задания (опыт, GP и рубли)
  • Подняли цены на некоторое снаряжение в Арсенале
  • Изменили условия получения определённого снаряжения

Компенсация игрокам

Владельцы Ryzhy's Edition получат:

  • Особую горку и штаны
  • Разгрузку IDEA
  • Фирменную балаклаву

У кого был набор Депутата — получат подвёрнутую шапку. А обладателям набора Атлета достанется целый комплект Twitch Rivals 2020 — очки, кепка и особый бронник PACA.

Технические улучшения

Ну и по мелочам:

  • Подкрутили звук на всех картах
  • Починили баги с Арсеналом
  • Поправили поиск матчей
  • Пофиксили куллинг на трёх картах
  • Исправили проблемы с заданиями
  • Уточнили описания достижений

Полный список изменений вас ждёт здесь.

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