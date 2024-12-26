В Escape from Tarkov: Arena пришла зима: игроков ждут заснеженные локации, новое снаряжение и праздничные ивенты

Сегодня началась установка нового патча не только для Escape from Tarkov, но и для Arena. Серверы также будут недоступны примерно 8 часов, хотя это время может увеличиться, если возникнут какие-то сложности.
Новогоднее событие
Разработчики подготовились к праздникам — запустили новогодний ивент с кучей подарков. Можно выбить особое достижение, зимнюю форму для бойцов BEAR и USEC, а ещё всякие праздничные штуки вроде шапок и масок.
А ещё теперь между обычным Тарковым и Ареной можно передавать новогодние подарки и шары. Сами шары будут падать за ежедневные и еженедельные задания.
Зимние обновления локаций
Форт, Порт 5, Дворы и Автосервис засыпало снегом — там сейчас по-настоящему зимняя атмосфера. Играть на заснеженных картах разрешается во всех режимах, даже в рейтинге.
На Экваторе всё переделали — и свет, и саму карту. Заодно поработали над оптимизацией, так что должно меньше тормозить. А вот на Форте решили проблему с тесными респаунами в режимах Checkpoint и TeamFight — расширили зоны появления и добавили больше путей, чтобы команды не толкались на старте.
Изменения в балансе
Завезли патроны для разных классов:
- Штурмовики теперь могут взять БП под калибры 5.45 и 7.62
- Разведчикам достались БС (5.45) и AP SX (4.6х30)
- Ну а стрелки получили самое вкусное: 7Н39, MAI AP и патроны под Лапуа
Экономика и снаряжение:
- Оружие под калибры 5.45х39 и 7.62х39 подешевело на 10-30%
- Класс «Подавитель» имеет на 1000 MP больше брони
- Убрали винтовку SWORD International Mk-18 .338 LM
- Изменили стоимость P22 до 117 MP
- eTG-change больше нельзя использовать на Штурмовике и Подавителе
- Граната V40 Mini взрывается через 2.5 секунды вместо 3
Изменения в прогрессии
- Снизили получаемый опыт за оружие в Арсенале и после матчей
- Усложнили ежедневные и еженедельные задания
- Уменьшили награды за задания (опыт, GP и рубли)
- Подняли цены на некоторое снаряжение в Арсенале
- Изменили условия получения определённого снаряжения
Компенсация игрокам
Владельцы Ryzhy's Edition получат:
- Особую горку и штаны
- Разгрузку IDEA
- Фирменную балаклаву
У кого был набор Депутата — получат подвёрнутую шапку. А обладателям набора Атлета достанется целый комплект Twitch Rivals 2020 — очки, кепка и особый бронник PACA.
Технические улучшения
Ну и по мелочам:
- Подкрутили звук на всех картах
- Починили баги с Арсеналом
- Поправили поиск матчей
- Пофиксили куллинг на трёх картах
- Исправили проблемы с заданиями
- Уточнили описания достижений
Полный список изменений вас ждёт здесь.