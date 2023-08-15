Escape Simulator получит коллаборацию с Portal в дополнении Portal Escape Chamber 7 сентября ©

Издатель и разработчик инди-игр из Самобора (Хорватия) Pine Studio объявил, что вскоре выпустит DLC «Portal Escape Chamber» для своей головоломки от первого лица Escape Simulator, который будет доступен для ПК в Steam 7 сентября 2023 года.

Предстоящее DLC Portal Escape Chamber для совместной игры-головоломки Escape Simulator перенесет вас за кулисы Центра компьютерного развития Aperture Science с квест-комнатой в стиле Portal. В этом новом DLC, разработанном Pine Studio с разрешения Valve, небольшой инцидент на рабочем месте, связанный с тепловыми излучателями луча разочарования, привел к тому, что лаборатории Aperture были заблокированы, а вы (и до девяти других игроков) оказались в ловушке внутри.

Вам нужно будет решить головоломки, починить Ядро Личности, воссоединиться со старыми друзьями в форме куба и нарушить протоколы безопасности Aperture Laboratories, чтобы сбежать. И на этот раз торт не ложь. Мы обещаем.

Дополнение Portal Escape Chamber станет бесплатным 7 сентября в Steam.