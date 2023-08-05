Соревнуйтесь, решая головоломки в новом обновлении Escape Simulator ©

Pine Studio выпустила «Обновление Versus» для кооперативной квест-головоломки Escape Simulator. Оно позволяет вам соревноваться, решая головоломки квеста, с новой «действительно сложной комнатой, действие которой происходит в викторине 80-х».

Новый соревновательный режим работает с любой ранее созданной комнатой-головоломкой. Разница в том, что если вы загрузите его, вы не будете появляться вместе в одном и том же месте, а по отдельности в вашей собственной версии уровня. Затем вы можете участвовать в гонке, чтобы завершить уровень, с индикатором выполнения, позволяющим узнать, как вы справляетесь по сравнению с другими игроками.

Новая комната, установленная в рамках игрового шоу 80-х, также была создана специально с учетом режима противостояния, а это означает, что она «действительно сложная». Однако вы можете играть в нее как в простом, так и в сложном режимах, и вы все равно можете играть в нее совместно, если предпочитаете более спокойный многопользовательский опыт.