Анонсировано дополнение Apocalypse для головоломки Escape Simulator 2

Студия Pine Studio представила первое дополнение Apocalypse для симулятора квестов Escape Simulator 2 и показала дебютный тизер. Пока проект создаётся для персональных компьютеров, а оценить локации заброшенных комплексов можно в свежем ролике.

Сюжет перенесёт игроков в мир недалёкого будущего, опустошённый загадочной катастрофой. Пользователям предстоит разгадать тайны павшей цивилизации, пройти по цепочке следов и отыскать путь к безопасному Убежищу.

Дополнение включит четыре новые квест-комнаты, четыре комплексные головоломки повышенной сложности Darkest puzzles и тематические костюмы для персонажей. Так же для создателей контента авторы добавят большую партию объектов во встроенный редактор комнат.

Релиз контентного расширения запланирован на конец 2026 года, а добавить его в список желаемого в Steam можно уже сейчас.