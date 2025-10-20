Escape Simulator 2 готовится покорить Steam: дата релиза и первые подробности

Студия Pine Studio объявила дату релиза Escape Simulator 2, долгожданного продолжения популярного симулятора побега из комнаты. Сиквел выйдет в Steam 27 октября и в первую неделю будет доступен со скидкой 10%, а желающие уже сейчас могут опробовать демо-версию. Разработчики подтвердили, что игра получит текстовый перевод на русский язык, что сделает её доступной для широкой аудитории.

Создатели заявляют, что Escape Simulator 2 разрабатывался по принципу «больше и лучше». Игроков ждут более сложные и разнообразные головоломки, а также обновлённая версия редактора для создания собственных локаций. Это позволит фанатам проекта не только проходить предложенные испытания, но и создавать собственные уникальные комнаты и делиться ими с сообществом.

Сиквел можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме, что делает игру удобной для друзей или семьи. На старте Escape Simulator 2 предложит три тематических набора по четыре комнаты в каждом: замок Дракулы, космический корабль и пиратский остров. В будущем разработчики планируют регулярно добавлять новый контент, расширяя возможности для игроков.