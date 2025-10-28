Состоялся релиз Escape Simulator 2 - симулятор побега из комнаты от 1 лица (квест-головоломка)

Pine Studio представляет Escape Simulator 2 - продолжение успешного симулятора побега из комнаты, в котором предстоит искать нужные предметы и решать головоломки. Можно играть как в соло так и в кооперативе до 8 игроков. Игра доступна на PC (Steam), а также на Linux и macOS.

Escape Simulator 2 получил:

обновленный движок - были переработали многие основные системы, такие как: рендеринг, сетевое взаимодействие, физика и анимация, чтобы сделать игровой процесс более плавным и захватывающим;

перевод на русский язык, чего не было в 1 части игры;

систему автосохранения, которая постоянно сохраняет ваш прогресс. Теперь можно выйти из игры в любой момент и продолжить её позже с того же места;

возможность играть в многопользовательском режиме, так что вы можете приглашать друзей прямо во время игры и мгновенно продолжать играть вместе;

12 новых квест-комнат в 4 локациях: замок Дракулы, на звездолёте и пиратском острове, каждая из которых большие и детализированые. На каждую комнату уйдёт около 50 минут;

лобби - общая зона, где вы с друзьями можете собраться перед входом в комнаты. Здесь можно выставить трофеи, фотографии, решить самые сложные головоломки или просто отдохнуть между игровыми сессиями;

улучшенный Редактор комнат 2.0 - множество новых инструментов и улучшений, повышающих удобство использования. В данный момент он в стадии бета-тестирования, разработчики продолжат его улучшать в ближайшие недели, добавляя новые объекты, исправляя ошибки и расширяя его возможности.

В ближайшем будущем ожидается следующая бесплатная комната и уже планируется первый DLC.

Игру можно купить со скидкой 10% до 10 ноября по цене: 719 RUB / 359 UAH