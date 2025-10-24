Кооперативный хоррор Escape the Backrooms покинул ранний доступ на ПК - консольные версии выйдут в 2026 году

Издатель Secret Mode и разработчик Fancy Games объявили о полноценном релизе кооперативного хоррора Escape the Backrooms для ПК и о подготовке версий для PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Консольные версии создаются при участии студии Blackbird Interactive. Игра впервые появилась в раннем доступе 11 августа 2022 года, а сегодня игроки могут полностью погрузиться в её ужасающий мир.

Escape the Backrooms предлагает исследовать бесконечные, жутко знакомые пространства «задних комнат», вдохновлённые популярным интернет-фольклором. На каждом уровне есть свои уникальные способы побега и опасности, требующие внимательности и стратегического мышления. Игроки смогут пройти более 20 уникальных уровней, а регулярные обновления будут добавлять новый контент.

Главная особенность игры — кооперативный мультиплеер до четырёх игроков. Каждый член команды должен найти выход живым, ведь ни один странник не должен остаться позади. Голосовой чат с учётом расстояния добавляет напряжения: общение возможно только на близком расстоянии, а сущности могут услышать шум, поэтому тишина становится жизненно важной.

Escape the Backrooms полна опасных врагов: 12 уникальных сущностей с различными механиками готовы застать вас врасплох. Игрокам придётся внимательно изучать их поведение, чтобы выжить. Минималистичный интерфейс, реалистичная графика и мрачная атмосфера обеспечивают полное погружение, делая каждый уровень настоящим испытанием для нервов и командного взаимодействия.

Полный релиз на ПК и будущие консольные версии обещают подарить фанатам жанра незабываемый кооперативный хоррор, где страх и командная работа становятся главными инструментами выживания.