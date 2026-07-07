Кооперативный хоррор Escape the Backrooms вышел на Nintendo Switch 2

Издатель Secret Mode совместно со студиями Fancy Games и Blackbird Interactive объявил о релизе кооперативного хоррора Escape the Backrooms на Nintendo Switch 2. Вместе с новой версией игра получила поддержку системы кроссплатформенных кодов лобби, позволяющей легко объединяться с друзьями на разных платформах.

Изначально Escape the Backrooms вышла в раннем доступе Steam 11 августа 2022 года, а полноценный релиз на PC состоялся 23 октября 2025-го. Позже, 28 мая 2026 года, игра добралась до PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Проект основан на популярной интернет-легенде Backrooms и предлагает исследовать бесконечные, на первый взгляд знакомые помещения, скрывающие множество опасностей. Каждый уровень отличается собственной структурой, уникальными головоломками и способом выбраться наружу.

Игру можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе для четырех человек. При этом разработчики предупреждают, что участники команды могут случайно оказаться в разных частях огромного лабиринта, а для успешного завершения уровня все игроки должны добраться до выхода живыми.

На момент релиза Escape the Backrooms включает более 30 уникальных уровней, созданных по мотивам мифологии Backrooms. Авторы также продолжают выпускать обновления с новым контентом и дополнительными локациями.

Исследование осложняют многочисленные враждебные сущности, каждая из которых обладает собственным поведением и требует особой тактики выживания. Дополнительное напряжение создает система голосового чата с учетом расстояния: игроки слышат друг друга только находясь рядом, а некоторые монстры способны реагировать на разговоры, поэтому в опасных ситуациях лучше соблюдать тишину.

Escape the Backrooms уже доступна на Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.