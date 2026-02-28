Автор Esoteric Ebb признался, что восемь лет жил на грани разорения ради своей RPG

Независимый разработчик Кристоффер Бодегорд рассказал о непростом пути создания своей амбициозной ролевой игры Esoteric Ebb, которую он сам описывает как смесь идей Planescape: Torment и Disco Elysium. По словам автора, почти восемь лет разработки стали для него «безумно глупым решением» с финансовой точки зрения — проект едва не довёл его до банкротства.

Работа над игрой началась около восьми лет назад. Первые четыре года ушли на эксперименты, которые в итоге пришлось полностью отменить. Бодегорд признаётся, что несколько ранних прототипов оказались провальными — он не мог найти баланс между боевой системой и сложной нелинейной структурой повествования.

Переломным моментом стал выход Disco Elysium. Разработчик подробно изучил устройство этой игры и пришёл к выводу, что её сила заключается не только в тексте, но и в самой нелинейной архитектуре повествования. После этого концепция Esoteric Ebb была полностью переработана.

За последние годы автор написал около 1,25 миллиона слов. Если изначальный концепт насчитывал примерно 300 тысяч, то финальный сценарий вырос до 700 тысяч слов — значительно больше, чем планировалось.

Несмотря на творческий прогресс, финансовая ситуация ухудшалась. С 2022 года разработчик фактически тратил собственные сбережения. В какой-то момент денег на счету не хватало даже для оплаты аренды жилья. Ситуацию спасло издательство Raw Fury, которое согласилось поддержать проект и обеспечило финансирование.

Получив аванс, Бодегорд смог нанять художников, композиторов и звукорежиссёра, что позволило довести игру до релиза.

Сам автор называет выбранный путь крайне рискованным. Он сознательно сохранял полный творческий контроль, отказываясь привлекать дополнительных сценаристов и дизайнеров. По его словам, это было безрассудно — особенно для проекта, который во многом держится на атмосфере и качестве истории.

Тем не менее Esoteric Ebb готовится к выходу в Steam 3 марта. Демоверсия уже получила положительные отзывы во время фестиваля Steam Next Fest, а сама игра постепенно набирает аудиторию.