Esoteric Ebb получит русский перевод - разработчик решил не торопиться с локализацией из-за большого объема текста

Изометрическая RPG Esoteric Ebb получит официальную русскую локализацию. Об этом сообщил создатель игры Кристофер Будегард, который также работает над немецким переводом и бразильским вариантом португальского языка. Точные сроки выхода локализаций пока не объявлены.

Разработчик объяснил, что подготовка переводов занимает немало времени из-за большого объёма текста. Поэтому он предпочитает выпускать локализации постепенно, уделяя внимание их качеству, а не пытаться как можно быстрее добавить новые языки. Будегард также поблагодарил игроков за многочисленные просьбы о переводах и отметил, что учитывает пожелания сообщества при выборе языков.

Для Esoteric Ebb это особенно важное изменение. Игра представляет собой изометрическую CRPG с правилами D&D 5e, в которой большое значение имеют диалоги, проверки характеристик и свобода принятия решений. В подобных проектах понимание текста напрямую влияет на прохождение: языковой барьер может мешать не только следить за сюжетом, но и оценивать последствия собственных действий.

Пока официальная русская локализация находится в разработке, игроки могут опробовать открытую бета-версию обновления 1.3 в Steam. В ней появилась новая система обработки текста, призванная упростить добавление переводов. Сейчас доступны английский язык и экспериментальная китайская локализация.

Обновление также позволяет менять язык непосредственно во время игры и поддерживает пользовательские переводы. Желающие могут создавать собственные локализации с помощью модификаций, ориентируясь на инструкции в папке установленной игры.

Esoteric Ebb вышла 3 марта 2026 года и привлекла внимание поклонников ролевых приключений благодаря сочетанию изометрической перспективы, фэнтезийного мира и механик настольных RPG. Официальный русский перевод позволит большему числу игроков познакомиться с проектом без необходимости разбираться в англоязычных диалогах.